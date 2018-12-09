Сняли гольфы: чем закончится немецко-корейский автоконфликт

Гольф-класс уже не тот. Некогда шумный октагон, где свистели кулаки, под натиском компактных кроссоверов ужался до местинки, где разыгрывают уже не бой, а партию: холодно, сухо, без оваций. Впрочем, кто старое помянет... Сегодняшние соперники как раз хороши. В синем углу — один из лидеров сегмента компактных хетчбэков, народный герой, Kia Ceed в новом, третьем поколении. Свежий, стильный, на голову более драйверский. В... золотисто-желтом — основатель гольф-класса и мерило сегмента VW Golf. Он уходил, но внезапно вернулся. «Известия» разбирались, дорос ли корейский хетчбэк до лидера класса.

Держаться...

Ответ, кто из этих двоих — «папочка», уже не столь однозначен. «Гольф» отчалил с российского рынка в 2017 году, как только дилеры распродали остатки. В то же время Kia пауз не делала, предлагая сразу пять видов Cee’d (еще с апострофом в имени): трех- и пятидверный хетчбэк, универсал SW и дуэт подогретых GT.

Поначалу их 204 турбосилы воспринимались тенью на фоне действительно заводного Golf GTI, но когда немец ушел, у фанатов практичных и недорогих хетчбэков «с перцем» выбора не оставалось: либо Kia с драйверской «механикой», либо более седанистая Skoda Octavia. Либо — послать всё к черту и купить кроссовер.

Golf-Rio-149_1 Фото: Борис Ульзибат

Несмотря на мелеющий C-класс, Kia держалась молодцом: по итогам 2017 года заняла второе место после «Шкоды», а затем сделала перезарядку и выдала новое поколение Ceed. VW же по факту вернулся с тем же, с чем уходил, — с хорошо знакомым «седьмым» Golf.

На самом деле общего между машинами больше, чем кажется. Новый Ceed — европеец с незначительными оговорками. Родина — завод в Словакии, дизайн — работы центра во Франкфурте, подвеску точили на дорогах Старого Света. Кореец, говорите?

Golf-Rio-133_1 Фото: Борис Ульзибат

Вдобавок дизайн получился совсем не азиатским. Где резкие грани? Где экспрессия? Где выдумка? Профиль — само спокойствие, в чертах лица сквозит и Porsche с ее четырьмя светоточками в фарах, и VW с общим подходом «не навреди». А задняя часть выдумана словно под влиянием баварцев. В целом внешность Ceed, на удивление, сдержанна. Чем не второй «Фольксваген» с его орднунгом?

Вот он, рядом — на минимальном удалении. На колесах той же размерности, но с большим против Kia дорожным просветом — сказываются нюансы российского дорожного пакета. Цветовой оттенок Kurkuma поначалу сомнителен, но затем привыкаешь. Эта машина уходила от нас два года назад, но вернувшись, изменилась в деталях. Те же глаза, тот же силуэт, та же начинка... Хотя, стоп.

Нету больше сил

Российский камбэк «Гольфа» прошел под лозунгом «нет альтернативам». По сути, моторная гамма — это один турбированный 1,4 TSI в двух вариантах мощности; либо 125, либо 150 л.с. Коробок передач в два раза меньше — то есть одна: свежая роботизированная семиступенчатая DSG с «мокрым» сцеплением. Для всего остального есть четыре фиксированные комплектации: три — для 125-сильного варианта и одна — для 150-сильного. Das ist Выбор.

_AM_7860_1 Фото: Борис Ульзибат

Чем ответит Kia? Отметим, что с появлением нового 1,4-литрового турбомотора с непосредственным впрыском из каталога Ceed не исчезли атмосферные версии. Итого — четыре вариации с мощностным разбросом от 100 до 140 сил и три коробки передач в колоде: механика, «автомат» и новый семиступенчатый робот, адресованный мощной 140-сильной версии. Однако учитывая, что 100-сильный Ceed на механике при цене «до миллиона» хорош только на бумаге, основной интерес поделится между атмосферными 128 «лошадьми» и 140-сильным «турбо». Как раз последний вариант мы ставим против «Гольфа». 140 на 150 сил, робот на робот, наддув на наддув.

Внимание, новости

Погружение в салон Kia изобилует сюрпризами. Эргономически, функционально и визуально Ceed стал еще больше походить на европейский автомобиль. Посадка низка, руль приятно тонок, а пространство по-бээмвэшному вычищено. Тот случай, когда новая машина обновилась во всем.

Кстати, о BMW: укоренившаяся в дизайне Kia «плита» мультимедийного дисплея будет торчать из панели вне зависимости от комплектации: базовой, с монохромным «пейджером» или топовой Premium+, как у нас.

Сам дисплей — четкий и принимает команды пальцем. Приятная мелочь — навигационные карты с 3D-моделями домов, чьи окна в ночном режиме мило «зажигаются». Неприятная мелочь — при всех возможностях экрана картинку с задней камеры по-прежнему хотелось бы улучшить.

Golf-Rio-29 Рестайлинг принес Golf новый виртуальный щиток, как на старших моделях Фото: Борис Ульзибат Golf-Rio-55 Глазок задней камеры Golf «выстреливает» эффектно и со звуком. Услышишь — удивишься Фото: Борис Ульзибат Golf-Rio-71 Интерьер Ceed — царство черного и почти образцовая чистота. Эргономику Kia выучила на пятерку Фото: Борис Ульзибат Golf-Rio-87 Навигация доступна «Сиду» только в топ-версии. 3D-картинка хороша и информативна, а расположение на уровне глаз удобно Фото: Борис Ульзибат Golf-Rio-38 Медиацентр Composition Media в Golf приятнее и богаче. Хотя диагональ такая же — 8 дюймов Фото: Борис Ульзибат Golf-Rio-31 Семиступенчатый робот VW не пытается менять лица при помощи режимов. Он хорош по умолчанию Фото: Борис Ульзибат Golf-Rio-73 Робот Ceed при этом может быть чуть «спортивнее». Но это «чуть» картины не меняет Фото: Борис Ульзибат Golf-Rio-83 В топ-версии Ceed вам помогает комплекс Drive Wise: автопарковщик, активное удержание в полосе, распознавание знаков и усталости водителя, интеллектуальный круиз-контроль. Последний, к слову, капризничал... Фото: Борис Ульзибат Golf-Rio-84 Лакированные вставки Ceed добавляют очков интерьеру. Хотя у Golf они хороши и на ощупь Фото: Борис Ульзибат Golf-Rio-53 Ложный глушитель? Ах да, современный тренд... Фото: Борис Ульзибат Golf-Rio-108 ...но Ceed пока голосует за натуральное Фото: Борис Ульзибат Golf-Rio-103 Квартет световых «кубиков льда» перебрался с переднего бампера в блок-фары Ceed Фото: Борис Ульзибат

Всё, что вокруг водителя — от пластика и приборов до акустической картины в целом, — ближе к эталону (он, к слову, стоит рядом): изоляция лучше, проработка деталей усерднее, удобство пользования на новом уровне. Но навязать «Фольксвагену» свою игру у корейцев всё еще не получается. Устроить себя на диване Ceed — просто и удобно, как в Golf: спинки с естественным наклоном, а места для ног и там и там одинаково. Хотя условный двухрежимный подогрев задних сидений «Сида» — щелчок по носу VW.

С заднего дивана технологичный водительский сектор Golf распознаешь без ошибок: «Фольксваген». Виртуальная приборка перед глазами — конфигурируй как хочешь. Центральный тачскрин — ныряй в меню с головой. Порядок под каждым пальцем и сантиметром тела — ноль претензий. Семь поколений бестселлера не прошли даром. При этом нутро Golf не давит ни информацией, ни дизайном. Лайк! То есть Gefällt mir!

Драйв в кайф?

Очевидна и разница в послевкусии между немцем-отличником и способным евро-азиатом. Но что с ездой, если цифры так близки? Позволит ли Kia заявить о себе как о достойном подражателе?

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О, эта новая платформа! Оставим немца — сравнение с ним гораздо менее контрастно, чем дистанция между нынешним и предыдущим Ceed. А контраст важен. В двух словах — хетчбэк поехал. В движениях больше легкости, живости и связи с машиной, чем прежде. Платформа Ceed сильно обновилась, а рулевое управление и подвеску довели до ума. Руль избавился от части того, что прежде называли искусственностью, а славившаяся короткоходностью подвеска получила новые характеристики: теперь средние неровности Ceed способен атаковать приличным ходом, а энергоемкости — с запасом. Владелец теперь уже старого «Сида» отметит приятную разницу и на лежачих полицейских, и в поворотах, в которые хетч ныряет с каким-то непривычным энтузиазмом. Обладатель «Гольфа» хорошо знаком с такими ощущениями от рулежки. Приятно то, что теперь это доступно и покупателю Ceed.

А вот с дуэтом мотор/коробка достойно кайфануть не выйдет. Турбо и робот — сочетание, от которого не всегда ждешь согласия и Kia Ceed — тот самый случай. Либо терпи задержки и мирись с «резиновым» разгоном, либо, как и прежде, выбирай атмосферный 1,6 на автомате. 140-сильный турбомоторчик, к слову, неплох. А вот семиступенчатая коробка работает как сонный чиновник в час оваций. Реакции плавны и неторопливы, и при общей легкости машинки разгон кажется вялым и тягучим, как желе. И режим Sport картины не улучшает.

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В Kia говорят, что отсутствие дерготни поможет продлить коробке жизнь. Может, это и достойный плюс, но с учетом общего задора Ceed, увольте, он кажется минусом. К тому же Golf с его «турбо и роботом» выдает столь азартный и незамутненный драйв, что про долголетие просто забываешь. Эспрессо против киселя. «Дай дороги!» против «разрешите?».

Несравненно-несравнимо

Вышло так, что 2018 год и — тот удачный момент, когда сравнение «Гольфа» и «Сида» не выглядит унижением. Синий хетч собрал в кулак всё, что оттачивала Kia, и неплохо замахнулся. Это созревший, отлично упакованный хетчбэк, способный донести до наших краев европейский стиль.

Это не упакованный Rio, который больше про бюджет, чем про инженерию. Ceed не стесняется показать жесткий пластик, зная, что оценят другое. Он — классный парень. Но сам класс носит имя «Гольфа», а нынешний Golf — старичок, и мы знаем, что это значит. Восьмое поколение станет лучше во всем, и тогда Ceed из оппонента-отличника превратится в бегущего-догоняющего.

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Впрочем, Golf уже сейчас ловко уходит от прямых ударов. Во-первых, вернулся он не биться, а скорее напомнить о себе перед громким возвращением, но уже в новом поколении. А во-вторых, учитывая 200-тысячную разницу в цене, немецкий хетч можно смело относить к премиум-игрокам. А значит, соперничество между этими двумя мутирует в чисто номинальное. Ceed — блестящий фолловер. Golf — достойная ролевая модель.