Три кота: как показали себя на дороге кроссоверы известной британской марки

Двое словенцев озадаченно смотрели вниз: совершенно инопланетная штуковина ползала в их средневековом дворике. Маневрируя, она издавала пищащие и стрекочущие звуки. Удивительно, но эта машина — электромобиль I-Pace — сошла с конвейера Jaguar. Вроде бы совсем недавно почтенная британская марка выпускала ретроседаны, а теперь штампует кроссовер за кроссовером. В 2015-м появился первый кроссовер F-Pace, спустя два года E-Pace, а еще через год — инновационный I-Pace на чистой электрической тяге. Что делать «Ягуарам» вне их традиционной асфальтовой тропы и далеко ли уедет I-Pace от розетки? Чтобы ответить на эти вопросы, «Известия» отправились в Словению.

Ягуар на цыпочках

Съезд с асфальта на бездорожье получился у Jaguar без особых проблем — с техникой помог братский Land Rover. F-Pace совершенно не кажется чужеродным элементом в модельном ряду компании и, по мне, так выглядит круче седанов. Вспомним, что кузов универсал никогда не был сильной стороной британской марки. Оказывается, нужно было просто сильнее приподнять его над землей.

ягуар Jaguar F-Pace Фото: Кирилл Кейлин

Впрочем, огромную роль здесь играет дизайн. Агрессия в прищуренных фарах, спорт в зияющих воздухозаборниках и аристократизм в линиях. Интерьер тоже внушает уважение. Мягкие линии, скупой декор — получилось уютно и, если не присматриваться к деталям, вполне респектабельно. Еще одна черта интерьера — нарочитая консервативность. Она сохраняется даже в том случае, если заказать виртуальные приборы. Мультимедийный дисплей большой, но меню запутанное, и разбираться в нем нет желания. Достаточно того, что есть карта с маршрутом.

С водительской точки зрения F-Pace кажется тесноватым — мощный дверной подлокотник, широкий центральный тоннель. Эти ощущения усиливают массивные передние стойки и узкое лобовое стекло. Сидишь как будто в спорткаре. Двоим пассажирам сзади F-Pace покажется просторным и воздушным за счет стеклянной крыши. Хотя дверные проемы довольно узкие.

ягуар1 Интерьер F-Pace по-британски консервативен Фото: Кирилл Кейлин ягуар1 «Автоматом» управляет фирменная шайба. Ниже расположены клавиши переключения ездовых режимов Фото: Кирилл Кейлин

Шестицилиндровый дизель тянет громко и напористо, во все свои 300 л.с. и 700 Нм момента. И при этом расходует всего 7 л, что для Словении актуально — бензин здесь стоит более 100 рублей, а дизтопливо — чуть меньше 90. Под капот F-Pace просто просится мотор помощнее. А для азартного шасси необходимы серпантины.

Младший в семье

E-Pace — второй опыт Jaguar в жанре «кроссовер», плюс это компактный сегмент, который британской марке раньше тоже не давался. Дизайнеры сделали невозможное — придали короткому пятидверному кузову на высоких колесах черты спорткара F-Type. Удивительно, но облик автомобиля получился гармоничным и в отличие от других моделей Jaguar начисто лишенным агрессии. Как будто самое главное его предназначение — умилять.

ягуар Jaguar E-Pace Фото: Кирилл Кейлин

Внутри тоже обыграна стилистика F-Type — пологая передняя панель, массивный поручень, разделяющий водителя и пассажира. Блестящего декора минимум, но благодаря вниманию к деталям салон выглядит дорого. Широченная стеклянная крыша дает ощущение большего простора.

Едет E-Pace не так круто, как выглядит. Понятно, что от короткого автомобиля на больших колесах сложно добиться плавности хода, как у лимузина. В то же время от управления E-Pace ждешь большей прозрачности, а от мощного 240-сильного дизеля — большей отзывчивости на педаль газа.

В любом случае дизель — идеальный мотор для E-Pace, учитывая солидную не по размеру массу. Он позволяет ездить быстро и экономично.

ягуар2 E-Pace внутри пытается быть похожим на спортивный F-Type Фото: Кирилл Кейлин ягуар2 Нефиксируемый селектор «автомата» слишком задумчив Фото: Кирилл Кейлин

Под кузовом спорткара тем не менее скрываются узлы от Range Rover Evoque. Поэтому E-Pace достаточно далеко смог проползти по глубоким колеям в поле, и остановил его только проволочный забор местного пастбища. К нему нас привела штатная навигация. Почему-то именно на этой машине она то и дело перепрокладывала путь через чужой двор с огромной кучей навоза, предлагала свалиться в обрыв и, наконец, привела в чистое поле. Хорошо не пригодилась способность E-Pace преодолевать полуметровый брод.

Электрический скат

Для I-Pace правильная прокладка маршрута важна более, чем для автомобиля с ДВС. I-Pace, как обещают, способен проехать 470 км по циклу WLTP, но бортовой компьютер показывает запас в 291 км.

Стартовав по маршруту, мы имели «аварийный» запас около 50 км, так что из предосторожности старались ехать плавно и даже отключили климат-контроль. Вскоре выяснилось, что «батарейные» километры вполне соответствуют реальным, а на шоссе, где I-Pace мог ехать накатом, и на серпантинах, где можно было подзаряжать батарею рекуперацией, запас даже начал расти.

ягуар Jaguar I-Pace Фото: Кирилл Кейлин

Поэтому хватит опасений. Включаем климат-контроль и от души жмем на акселератор. Ускорение у электромобиля пушечное, два электромотора выдают в сумме 400 л.с. и 696 Нм момента. Разгон с места до 100 км/ч занимает меньше пяти секунд.

I-Pace выглядит очень необычно: длинная колесная база, короткий капот. Электромобиль распластался по дороге будто гигантский электрический скат. Клиренс очень небольшой, и когда приходится маневрировать в горку, я поднимаю кузов с помощью подвески.

ягуар3 Интерьер I-Pace — сплав новых технологий и старой доброй роскоши Фото: Кирилл Кейлин ягуар3 Чтобы отрегулировать интенсивность наддува, шайбу климат-контроля нужно потянуть на себя Фото: Кирилл Кейлин

Едет I-Pace так же необычно, как и выглядит. Низкий центр тяжести, острые реакции на руль. Но при этом он не стремится напугать нарочитой новизной. У него есть кнопка запуска двигателя, как и в любом автомобиле с обычным мотором, а в динамическом режиме он старательно транслирует из аудиоколонок звук ДВС.

Салон необычно просторный для автомобиля таких габаритов. Высокотехнологичные штуки в нем сочетаются с ручной регулировкой руля и традиционной для марки тягой к роскоши. Любителей комфорта во всем, впрочем, ждут и некоторые разочарования. Например, уровень рекуперации меняется с помощью виртуальных кнопок на мультимедийном экране, что не очень удобно. Зарядный порт сделан под левостороннее движение, а мощность зарядки переменным током ограничена 7 кВт.

Постойнска Яма Одной из целей нашего путешествия стала Постойнска Яма, система карстовых пещер протяженностью более 20 км. Она была впервые описана еще в XVII веке, а в XIX-м открыта для посещения. Теперь в ней есть электрическое освещение... Фото: Кирилл Кейлин Постойнска Яма ... и даже маленькая железная дорога, которая возит туристов. Сейчас для них открыто более 5 км пещеры Фото: Кирилл Кейлин Постойнска Яма Пещера была образована рекой Пивка Фото: Кирилл Кейлин Постойнска Яма Позже просачивающаяся через породу вода образовала галерею скульптур... Фото: Кирилл Кейлин Постойнска Яма ... одна другой необычнее Фото: Кирилл Кейлин Постойнска Яма В пещере круглый год держится температура плюс 10 градусов и даже есть своя странная фауна Фото: Кирилл Кейлин Постойнска Яма Например, здесь живет слепая амфибия длиной 30 см, прозванная «человеческой рыбкой». Когда-то ее считали детенышем дракона, а встречу с ней — дурным предзнаменованием Фото: Postojnska-jama.eu

Когда мы финишировали у зарядной станции отеля, запас хода I-Pace составлял 51 км, у другого электромобиля — только 15. Однако выяснилось, что полной мощности станция выдать не может и «заправка» батареи до полного заняла бы 25 часов. Пришлось несколько часов ждать, пока пробег увеличится до приемлемого значения, а потом гнать электромобили в аэропорт к работающему суперчарджеру.