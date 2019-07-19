Тихий уголок Европы: средневековые замки и советские аттракционы
Пункт пограничного контроля в Литве — что дозор, охраняющий портал в альтернативную реальность. Несмотря на то что предъявлять приходится шенгенскую визу, попадаешь ты вовсе не в ЕС. Обновленные кроссоверы от Nissan помогли «Известиям» заглянуть в необычные уголки бывшей союзной республики, в которой царит своя атмосфера.
Литва очень напоминает мозаичное панно: здесь советское прошлое, там современная типовая Европа, еще кусочек — уникальный местный быт. Здесь будет интересно и тем, кто с ностальгией вспоминает о советских временах, и тем, кто жаждет прикоснуться к средневековой истории, пополняя свой Instagram фотографиями мощеных улочек и готических шпилей. И ехать в Литву стоит именно сейчас — пока маленькая страна, ставшая частью ЕС, еще сохраняет свою самобытность.
Мягкий премиум
Первую часть пути мы проделали в Nissan X-Trail с двигателем 2,5 л (171 л.с.). Комплекс доработок для российского рынка позволил сделать его тише, мягче на ходу, безопаснее. Шумоизоляцией укрыли моторный щит, крышу, добавили «шумку» в двери. В колесных арках появились фетровые подкрылки, а лобовое стекло теперь с звукопоглощающей прослойкой. X-Trail отлично изолирует от внешних шумов в городе, но на трассе ветер свистит в стойках — рука то и дело тянется поднять стекло, закрыть несуществующий зазор. А двигатель с ростом оборотов начинает гудеть на низких частотах, что в длительной поездке довольно сильно утомляет.
Обновленные модели легко отличить по массивным хромированным «клювам» на решетках радиатора
С отключенной стабилизацией Qashqai легко носится по глубокому песку, при этом муфта в системе полного привода не перегревается даже после длительных пробуксовок
Кожзам с прострочкой на передней панели сделал симпатиный салон Qashqai еще дороже на вид и уютнее
Двухцветная панель в X-Trail кажется массивной на вид и навевает воспоминания о японских автомобилях 90-х. Спасает только новый изящный руль, словно позаимствованный у спорткара
Доработки придали лоск ездовым повадка Qashqai — он доставляет настоящее удовольствие на асфальте. При этом на бездорожье кроссовер ни в чем не уступал X-Trail
Подвеска с более мягкими пружинами и усиленным стабилизатором поперечной устойчивости плавно несет кроссовер по неровностям и допускает умеренные крены в поворотах. Рулевой вал стал жестче благодаря дополнительным шлицам в соединении, а электроусилитель обрел возвращающий момент — новый руль с уменьшенными ступицей и спицами активно возвращается в ноль. Помощь водителю оказывают и электронные помощники: X-Trail способен автоматически затормозить перед автомобилем на скорости до 80 км/ч, предупредить о выходе за разметку полосы и наличии препятствия сзади при движении задним ходом.
В Nissan подчеркивают, что некоторые опции, которые приобрел X-Trail, характерны для премиального сегмента. Однако радар на носу не принес адаптивный круиз-контроль, сзади хоть и появился обогрев дивана, но не хватает USB-разъемов. Светлый салон выглядит богато, пока сядешь в автомобиль: жесткий светлый пластик с крупным рисунком грубоват. Nissan X-Trail знает слово «премиальность», но пока выговаривает не все буквы в нем.
Дорогу молодому
Nissan Qashqai дарит совсем другие ощущения — это словно X-Trail, помолодевший лет на 20. Охотнее поворачивает, более отзывчиво реагирует на педаль газа. У него заметнее эффект от обновления вариатора, который стал раньше и жестче блокировать гидротрансформатор и научился имитировать ступени классической АКП. Исчезла пауза между ростом оборотов мотора и набором скорости, прежде сопровождавшая каждый разгон. На городских скоростях Qashqai беззвучен, как электромобиль, на трассе не досаждает солирующими шумами.
При одинаковой платформе и почти одинаковом объеме доработок Qashqai показался более сбалансированным и комфортным автомобилем — в такой с удовольствием садишься и после работы, и перед долгим трассовым броском. В общем, даже для длительного путешествия мы предпочли бы Qashqai более крупному собрату, при необходимости компенсировав недостаток места для поклажи багажником на крыше.
Замок в объективе
Небольшая по площади Литва богата на исторические сооружения. Здесь сохранились как суровые замки времен крестоносцев, так и нарядные усадьбы XVIII–XIX века. Визитная карточка исторических достопримечательностей Литвы — это, конечно, Тракайский замок. Благодаря реставрации, мощная крепость с княжеским дворцом сейчас выглядит так же, как в XV. Особенную живописность замку придает расположение на острове: кажется, что стены поднимаются прямо из воды, а в спокойную погоду замок целиком отражается в озере. Путь от Вильнюса до Тракая на машине занимает всего полчаса.
Заброшенный парк аттракционов в Электренае выглядит как декорации к зомби-апокалипсису — или фильму о Чернобыле
В Литве до сих пор встречаются граффити на русском языке, но здесь упоминание о ВДВ выглядит органичной частью достопримечательности
Холм Ангелов, вопреки крылатым библейским фигурам, напоминает языческое святилище
Под крыльями больших ангелов разместилась отдельная экспозиция из миниатюрных ангелочков, приносимых людьми
Каунасский замок, от которого остались только пара башен и стена, больше похож на место археологических раскопок, чем историческое здание
В центре города полусфера из стекла и металла выглядела бы типичным образцом современной архитектуры, но посреди леса кажется чем-то инопланетным
Главная фишка отеля SPA VILNIUS в Друскининкае — собственные источники с водой высокой минерализации, подведенные прямо в здание
Тракайский замок — впечатляющих размеров сооружение, удивительно гармонирующее с окружающим пейзажем. Замок является одним из самых фотографируемых в Европе
Замок в Каунасе менее известен и находится в 100 км от Вильнюса, но тоже достоин посещения, хотя бы потому, что это самый старый каменный замок на территории Литвы. Он ведет историю с середины XIII века, в XIV веке противостоял набегам тевтонских рыцарей, а в XVI веке служил тюрьмой, причем самым известным пленником был сын шаха Большой Орды.
До наших дней сохранилась всего треть замка с двумя башнями, но выглядит это массивное строение с трехметровой толщины стенами весьма впечатляюще. И подобно Тракайскому замку удивительно гармонирует с окружающей природой.
Тропами аборигенов
На противоположном берегу от Тракайского замка расположена достопримечательность, которой всего 10 лет, но впечатляет она не меньше, чем вековые замки. В 2009 году в честь тысячелетия Литвы и 600-летия Тракайской базилики Явления Пресвятой Девы Марии был создан парк деревянных скульптур ангелов. Сегодня здесь насчитывается уже более 40 экспонатов. Ангелы символизируют человеческие ценности, покровительствуют отдельным профессиям и даже компаниям.
Гуляя среди крылатых фигур, даже нерелигиозный человек ощутит трепетное волнение. Экспозиция пополняется миниатюрными фигурками ангелов, которые приносят люди, — складывается ощущение, что скоро сюда переедут все амуры, архангелы и остальные небесные создания со всей Литвы.
Если после Тракая двигаться в сторону Каунаса, то по пути можно заехать в крупнейший парк аттракционов в Литве, расположенный в Электренае (50 км от Вильнюса). Правда, парк этот был открыт в... 1976 году и сейчас не действует. Неизвестно, чем руководствовалась власть, поместив его в крошечный городок, но тут были собраны все милые сердцу советского ребенка развлечения: «Ромашка», «Ракета», «Электромобили», «Музыкальные горки», «Карусели», «Кораблики», тир и зал игровых автоматов.
Первое в Литве колесо обозрения возвышалось на 30 м. Сегодня всё это медленно ржавеет под открытым небом. Выплавленная в СССР сталь, правда, сдаваться не хочет — на многих аттракционах по-прежнему можно покататься за счет мускульной силы. Но в целом парк производит гнетущее впечатление и выглядит как обломки исчезнувшей цивилизации.
По пути в курортный Друскининкай стоит свернуть с трассы к деревне Чесукай, где находится объект, в котором диковинным образом переплелись христианство, язычество и современная архитектура. Жителю Чесукая Повиласу Жекасу в детстве «явился» ангел и велел ему построить сначала небольшую стеклянную пирамиду, а затем воздвигнуть над ней стеклянный шар высотой 14 м. Сверкающее сооружение из стекла и металла на лесной поляне производит неизгладимое впечатление — словно в глухом лесу оставили огромный артефакт представители внеземной цивилизации. Внутри пирамиды «заряжается» бак с водой и стоит гулкое эхо. Посетить пирамиду и набрать «живой» воды из нее можно совершенно бесплатно.