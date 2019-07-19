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Тихий уголок Европы: средневековые замки и советские аттракционы

Маршрут выходного дня по Литве на кроссоверах Nissan
Фото: Кирилл Тищенко
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Тихий уголок Европы: средневековые замки и советские аттракционы
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2019-07-18 20:57:41
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Пункт пограничного контроля в Литве — что дозор, охраняющий портал в альтернативную реальность. Несмотря на то что предъявлять приходится шенгенскую визу, попадаешь ты вовсе не в ЕС. Обновленные кроссоверы от Nissan помогли «Известиям» заглянуть в необычные уголки бывшей союзной республики, в которой царит своя атмосфера.

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Литва очень напоминает мозаичное панно: здесь советское прошлое, там современная типовая Европа, еще кусочек — уникальный местный быт. Здесь будет интересно и тем, кто с ностальгией вспоминает о советских временах, и тем, кто жаждет прикоснуться к средневековой истории, пополняя свой Instagram фотографиями мощеных улочек и готических шпилей. И ехать в Литву стоит именно сейчас — пока маленькая страна, ставшая частью ЕС, еще сохраняет свою самобытность.

Мягкий премиум

Первую часть пути мы проделали в Nissan X-Trail с двигателем 2,5 л (171 л.с.). Комплекс доработок для российского рынка позволил сделать его тише, мягче на ходу, безопаснее. Шумоизоляцией укрыли моторный щит, крышу, добавили «шумку» в двери. В колесных арках появились фетровые подкрылки, а лобовое стекло теперь с звукопоглощающей прослойкой. X-Trail отлично изолирует от внешних шумов в городе, но на трассе ветер свистит в стойках — рука то и дело тянется поднять стекло, закрыть несуществующий зазор. А двигатель с ростом оборотов начинает гудеть на низких частотах, что в длительной поездке довольно сильно утомляет.

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Обновленные модели легко отличить по массивным хромированным «клювам» на решетках радиатора

Обновленные модели легко отличить по массивным хромированным «клювам» на решетках радиатора

Фото: Кирилл Тищенко
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С отключенной стабилизацией Qashqai легко носится по глубокому песку, при этом муфта в системе полного привода не перегревается даже после длительных пробуксовок

Фото: Кирилл Тищенко
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Кожзам с прострочкой на передней панели сделал симпатиный салон Qashqai еще дороже на вид и уютнее

Кожзам с прострочкой на передней панели сделал симпатиный салон Qashqai еще дороже на вид и уютнее

Фото: Кирилл Тищенко
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Двухцветная панель в X-Trail кажется массивной на вид и навевает воспоминания о японских автомобилях 90-х

Двухцветная панель в X-Trail кажется массивной на вид и навевает воспоминания о японских автомобилях 90-х. Спасает только новый изящный руль, словно позаимствованный у спорткара

Фото: Кирилл Тищенко
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Доработки придали лоск ездовым повадка Qashqai — он доставляет настоящее удовольствие на асфальте. При этом на бездорожье кроссовер ни в чем не уступал X-Trail

Доработки придали лоск ездовым повадка Qashqai — он доставляет настоящее удовольствие на асфальте. При этом на бездорожье кроссовер ни в чем не уступал X-Trail

Фото: Кирилл Тищенко
Японский мистер Икс. Что изменилось в популярном кроссовере?

Подвеска с более мягкими пружинами и усиленным стабилизатором поперечной устойчивости плавно несет кроссовер по неровностям и допускает умеренные крены в поворотах. Рулевой вал стал жестче благодаря дополнительным шлицам в соединении, а электроусилитель обрел возвращающий момент — новый руль с уменьшенными ступицей и спицами активно возвращается в ноль. Помощь водителю оказывают и электронные помощники: X-Trail способен автоматически затормозить перед автомобилем на скорости до 80 км/ч, предупредить о выходе за разметку полосы и наличии препятствия сзади при движении задним ходом.

В Nissan подчеркивают, что некоторые опции, которые приобрел X-Trail, характерны для премиального сегмента. Однако радар на носу не принес адаптивный круиз-контроль, сзади хоть и появился обогрев дивана, но не хватает USB-разъемов. Светлый салон выглядит богато, пока сядешь в автомобиль: жесткий светлый пластик с крупным рисунком грубоват. Nissan X-Trail знает слово «премиальность», но пока выговаривает не все буквы в нем.

Дорогу молодому

Nissan Qashqai дарит совсем другие ощущения — это словно X-Trail, помолодевший лет на 20. Охотнее поворачивает, более отзывчиво реагирует на педаль газа. У него заметнее эффект от обновления вариатора, который стал раньше и жестче блокировать гидротрансформатор и научился имитировать ступени классической АКП. Исчезла пауза между ростом оборотов мотора и набором скорости, прежде сопровождавшая каждый разгон. На городских скоростях Qashqai беззвучен, как электромобиль, на трассе не досаждает солирующими шумами.

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Фото: Кирилл Тищенко
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При одинаковой платформе и почти одинаковом объеме доработок Qashqai показался более сбалансированным и комфортным автомобилем — в такой с удовольствием садишься и после работы, и перед долгим трассовым броском. В общем, даже для длительного путешествия мы предпочли бы Qashqai более крупному собрату, при необходимости компенсировав недостаток места для поклажи багажником на крыше.

Замок в объективе

Небольшая по площади Литва богата на исторические сооружения. Здесь сохранились как суровые замки времен крестоносцев, так и нарядные усадьбы XVIII–XIX века. Визитная карточка исторических достопримечательностей Литвы — это, конечно, Тракайский замок. Благодаря реставрации, мощная крепость с княжеским дворцом сейчас выглядит так же, как в XV. Особенную живописность замку придает расположение на острове: кажется, что стены поднимаются прямо из воды, а в спокойную погоду замок целиком отражается в озере. Путь от Вильнюса до Тракая на машине занимает всего полчаса.

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Заброшенный парк аттракционов в Электренае выглядит как декорации к зомби-апокалипсису — или фильму о Чернобыле

Заброшенный парк аттракционов в Электренае выглядит как декорации к зомби-апокалипсису — или фильму о Чернобыле

Фото: Кирилл Тищенко
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В Литве до сих пор встречаются граффити на русском языке, но здесь упоминание о ВДВ выглядит органичной частью достопримечательности

В Литве до сих пор встречаются граффити на русском языке, но здесь упоминание о ВДВ выглядит органичной частью достопримечательности

Фото: Кирилл Тищенко
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Холм Ангелов, вопреки крылатым библейским фигурам, напоминает языческое святилище

Холм Ангелов, вопреки крылатым библейским фигурам, напоминает языческое святилище

Фото: Кирилл Тищенко
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Под крыльями больших ангелов разместилась отдельная экспозиция из миниатюрных ангелочков, приносимых людьми

Под крыльями больших ангелов разместилась отдельная экспозиция из миниатюрных ангелочков, приносимых людьми

Фото: Кирилл Тищенко
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Каунасский замок, от которого остались только пара башен и стена, больше похож на место археологических раскопок, чем историческое здание

Каунасский замок, от которого остались только пара башен и стена, больше похож на место археологических раскопок, чем историческое здание

Фото: Кирилл Тищенко
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В центре города полусфера из стекла и металла выглядела бы типичным образцом современной архитектуры, но посреди леса кажется чем-то инопланетным

В центре города полусфера из стекла и металла выглядела бы типичным образцом современной архитектуры, но посреди леса кажется чем-то инопланетным

Фото: Кирилл Тищенко
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Главная фишка отеля SPA VILNIUS в Друскининкае — собственные источники с водой высокой минерализации, подведенные прямо в здание

Главная фишка отеля SPA VILNIUS в Друскининкае — собственные источники с водой высокой минерализации, подведенные прямо в здание

Фото: Кирилл Тищенко
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Тракайский замок — впечатляющих размеров сооружение, удивительно гармонирующее с окружающим пейзажем. Замок является одним из самых фотографируемых в Европе

Тракайский замок — впечатляющих размеров сооружение, удивительно гармонирующее с окружающим пейзажем. Замок является одним из самых фотографируемых в Европе

Фото: Кирилл Тищенко

Замок в Каунасе менее известен и находится в 100 км от Вильнюса, но тоже достоин посещения, хотя бы потому, что это самый старый каменный замок на территории Литвы. Он ведет историю с середины XIII века, в XIV веке противостоял набегам тевтонских рыцарей, а в XVI веке служил тюрьмой, причем самым известным пленником был сын шаха Большой Орды.

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До наших дней сохранилась всего треть замка с двумя башнями, но выглядит это массивное строение с трехметровой толщины стенами весьма впечатляюще. И подобно Тракайскому замку удивительно гармонирует с окружающей природой.

Тропами аборигенов

На противоположном берегу от Тракайского замка расположена достопримечательность, которой всего 10 лет, но впечатляет она не меньше, чем вековые замки. В 2009 году в честь тысячелетия Литвы и 600-летия Тракайской базилики Явления Пресвятой Девы Марии был создан парк деревянных скульптур ангелов. Сегодня здесь насчитывается уже более 40 экспонатов. Ангелы символизируют человеческие ценности, покровительствуют отдельным профессиям и даже компаниям.

Гуляя среди крылатых фигур, даже нерелигиозный человек ощутит трепетное волнение. Экспозиция пополняется миниатюрными фигурками ангелов, которые приносят люди, — складывается ощущение, что скоро сюда переедут все амуры, архангелы и остальные небесные создания со всей Литвы.

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Фото: Кирилл Тищенко

Если после Тракая двигаться в сторону Каунаса, то по пути можно заехать в крупнейший парк аттракционов в Литве, расположенный в Электренае (50 км от Вильнюса). Правда, парк этот был открыт в... 1976 году и сейчас не действует. Неизвестно, чем руководствовалась власть, поместив его в крошечный городок, но тут были собраны все милые сердцу советского ребенка развлечения: «Ромашка», «Ракета», «Электромобили», «Музыкальные горки», «Карусели», «Кораблики», тир и зал игровых автоматов.

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Первое в Литве колесо обозрения возвышалось на 30 м. Сегодня всё это медленно ржавеет под открытым небом. Выплавленная в СССР сталь, правда, сдаваться не хочет — на многих аттракционах по-прежнему можно покататься за счет мускульной силы. Но в целом парк производит гнетущее впечатление и выглядит как обломки исчезнувшей цивилизации.

По пути в курортный Друскининкай стоит свернуть с трассы к деревне Чесукай, где находится объект, в котором диковинным образом переплелись христианство, язычество и современная архитектура. Жителю Чесукая Повиласу Жекасу в детстве «явился» ангел и велел ему построить сначала небольшую стеклянную пирамиду, а затем воздвигнуть над ней стеклянный шар высотой 14 м. Сверкающее сооружение из стекла и металла на лесной поляне производит неизгладимое впечатление — словно в глухом лесу оставили огромный артефакт представители внеземной цивилизации. Внутри пирамиды «заряжается» бак с водой и стоит гулкое эхо. Посетить пирамиду и набрать «живой» воды из нее можно совершенно бесплатно.

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