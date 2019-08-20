Квадратная душа: как изменился стильный городской кроссовер

Kia Soul третьего поколения преобразился необычайно. Увидишь такой автомобиль на картинке или на улице — точно поставишь лайк. Тем не менее критиков хватает: что за машина такая — ни универсал, ни кроссовер? Кому такой автомобиль нужен, на что способен, разбирался Вячеслав Субботин.

Внешний вид Kia Soul поменяли кардинально. Чего стоят одни фары — узкие, стильные, выглядят непривычно. Но, говорят, светят они даже лучше прежних. Оптика в переднем бампере тоже смотрится стильно. Это современное веяние, хотя непрактичное. Зацепил препятствие бампером — и нет фары. Придется менять, а это стоит денег.

По форме кузова, по организации внутреннего пространства — это то, что нужно городскому жителю. Да и вообще любому, кто хочет небольшой автомобиль, но при этом просторный внутри. Kia Soul легко запарковать в городе, потому что он чуть длиннее 4 м.

На центральной консоли — огромный 10-дюймовый экран. При этом он несколько перегружен по количеству информации. Зачем здесь данные о замедлении и ускорении? Автомобильный инженер считает их с блока управления двигателем.

Столько здесь места! И по ширине, и по высоте, да и по длине. Soul можно моментально превратить в грузовичок, а перевез барахло — поднял спинки сидений.

Едет автомобиль средне. Виновата очень простая подвеска. Поворачиваешь — машина заваливается, сбрасываешь газ — начинает колебаться. Перед поворотом нужно снижать скорость. Сто пятьдесят сил под капотом должны выстреливать небольшую массу просто как из пушки. Нажимаешь на газ — мотор ревет, но машина едва разгоняется.

Кстати, для нас клиренс подняли на 1 см, и теперь он равен 18 см. Довольно высоко, но это ничего не стоит, если на машине нет защиты силового агрегата. Как устроен Kia Soul, продумана ли его конструкция, каково сидеть сзади и сколько мешков картошки поместится в багажнике — обо всем этом вы узнаете из тест-драйва «Минтранса».

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