Выстрел дуплетом: Skoda выкатила Karoq и новый Rapid

В Санкт-Петербурге компания Skoda представила сразу две новинки российского рынка — кроссовер Karoq и новое поколение Rapid. И если первый — это не столько восполнение бреши на месте некогда популярной Yeti, а скорее более доступная альтернатива Volkswagen Tiguan, то второй — приятное переосмысление понятия бюджетного автомобиля, привычно связанного с внешней и внутренней дешевизной. Karoq пока будет доступен в средней комплектации за 1,5 млн рублей, а что касается цен Rapid, то их чехи обещали удержать в прежних границах. «Известия» познакомились с обоими автомобилями на статической презентации в городе на Неве.

Karoq для плохих дорог

Вообще от Skoda Karoq в России все ждут, что он станет чем-то вроде более доступного Tiguan — такой же немецкий по качеству и ездовым повадкам, но без пафоса родительской компании в цене. Ведь еще недавно Tiguan предыдущей генерации был наряду с Toyota RAV4, Mazda CX-5, Nissan Qashqai и Honda CR-V лидером продаж «паркетного» сегмента. А сейчас те докризисные ценники, увы, соответствуют разве только бюджетным компактным «французам», «корейцам» или «китайцам» — для тех, кто не боится на своем опыте выяснить их надежность.

шко Фото: Skoda

Пока известна только средняя цена Karoq в комплектации Ambition — 1,515 млн рублей, — и это, вероятно, не то, что ждали многие. Зато автомобиль уже будет хоть и переднеприводный, но с 8-ступенчатой автоматической коробкой и надежным 150-сильным турбомотором 1.4 TSI. Найди покупатель еще 160 тыс. рублей, и он сможет купить переднеприводный Tiguan, у которого вместо автомата будет более экономичный робот DSG. Впрочем, маркетологам виднее, вероятно, что именно такой доплаты хватит на полноприводный Karoq, потому как к аналогичному немецкому собрату без 1,76 млн рублей уже не подступиться.

sko Фото: Skoda

В Ambition уже будет двузонный «климат», подогрев передних сидений, мультимедиа с 6-дюймовым экраном, совместимая с Apple CarPlay, Android Auto, задний парктроник, круиз-контроль. Опционально предлагаются подогрев лобового стекла и задних сидений, светодиодные адаптивные фары, мультимедиа можно будет выбрать с экраном на 9 дюймов. Подготовка для России, помимо перенастроек подвески, «утепления» аккумулятора и увеличения бачка омывателя, включает автономный стояночный отопитель с дистанционным управлением, доступный за доплату. В базе, конечно, всего этого, очевидно, не будет, зато цена будет более народной за счет тандема 6-ступенчатой механики и 110-сильного атмосферника, локализованного в Калуге.

Не будет в стандартной машине и модной электронной приборной панели — обычные аналоговые «колодца». Зато сразу же доступные очень удобные передние кресла: подголовники в них интегрированы на манер спортивных «ковшей», приливы боковой поддержки позволяют усесться довольно удобно. Достаточно пространства на заднем ряду даже высоким пассажирам. А вот скромный по размерам багажник (500/1609 л) не самая сильная сторона у Karoq, но в этом он ничем не отличается от Tiguan. Есть своеобразный бонус — у Tiguan с 2018 модельного года в России уже нет опции виртуальной «педали» открытия пятой двери, а для дорогих версий Karoq она будет доступна.

sko Фото: Skoda

Собственно, если суммировать впечатления от презентации автомобиля, то ни по части внешности, ни по качеству интерьера Karoq не уступает фольксвагеновскому кроссоверу. Да, конечно, многие опции по традиции будут закрыты для младшего бренда в концерне, но это того стоит, если очень хочется своего рода Tiguan со скидкой.

Rapid из кустов

Статическая премьера Karoq не предвещала неожиданного объявления о выводе на российский рынок еще и нового поколения Rapid. Тем удивительнее было смотреть на совершенно изменившийся в лучшую сторону автомобиль. Rapid, ты ли это — дешевая палочка-выручалочка в бело-оранжевой ливрее каршеринга и заветная мечта начинающего таксиста? Очень стильные резкие и угловатые фары, как заметил коллега, супрематистские, отсылающие к стилистике SEAT. Да, именно так в 2012 году поражал своей экстравагантностью хетчбэк Leon. Маленький Rapid теперь выглядит отнюдь не нейтрально: раздутые радиаторные «ноздри» маленького левиафана и эти малевичевские фары придали очень эмоциональную окраску внешности.

sko Фото: Skoda

Чехи называют нынешний Rapid совершенно новой моделью, но тут стоит кое-что прояснить. В Европе старый Rapid, как ни странно, не нашел должного спроса, поэтому было решено его вывести с рынков ЕС, а для стран с развивающимися экономиками сделали глубокую модернизацию первого поколения. На деле платформа осталась прежней (PQ25), более дорогую с широкой вариативностью узлов и агрегатов модульную тележку MQB лифтбэку не дали. Соответственно, и штамповка боковины кузова — одна из самых дорогих деталей в производстве при смене генераций — осталась прежней.

Есть чем удивить

А вот внутри много перемен, и они к лучшему. Существенный плюс — появились кресла с интегрированными подголовниками, такие же как у Karoq. Не сказать, что прежние были плохими, но с этими машина стала выглядеть посолиднее. Пластик мягким не стал, но дизайн торпедо переосмыслен в лучшую сторону. Серебристая вставка прошлась широкой лентой вдоль всей панели, а центральные воздуховоды «климата» поменялись местами с поднявшейся ближе к взору водителя мультимедийной системой. Странно, что интерьерщики Skoda раньше до этого не додумались, ведь логично, что так намного проще считывается информация дисплея. Последний, к слову, обзавелся двумя разъемами нового USB-C.

sko Фото: Skoda

У базового руля всего две спицы, у опционального спортивного — три. На нем появилась ранее недоступная опция подогрева, а посеребренные кнопочки переключения магнитолы и бортового компьютера выглядят более нарядно. Но самое интересное — есть отдельная кнопка для зачатка адаптивного «круиз-контроля», функционал у него будет неполноценный, лишь система автоматического торможения перед препятствием, не зря же в середине нового бампера смонтирован фирменный радар. Для бюджетного автомобиля это, безусловно, очень большой прогресс. К примеру, еще недавно не все машины могли похвастаться системой курсовой стабилизации, а теперь без нее не выпускают новинки на европейский рынок. Но системы активной безопасности в недорогих машинах — это новый шаг к снижению ДТП.

sko Фото: Skoda

По части силовых агрегатов для Rapid сюрпризов у чехов не было. Но это не плохо и не хорошо, поскольку то, что есть у машины, ей хватает за глаза. А именно калужский атмосферник 1.6 MPI (в двух вариантах форсировки: 90 и 110 сил), который дополняется механической коробкой или шестидиапазонным автоматом Aisin. Турбомотор 1.4 TSI (125 сил) можно будет заказать 7-скоростным роботом DSG. Что самое главное — чехи пообещали держать цены Rapid на прежнем уровне. А значит, за те же деньги клиенты получат стильный и более удобный автомобиль.