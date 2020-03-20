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В Госдуме предложили отменить плату за парковку из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к главе правительства России Михаилу Мишустину с просьбой отменить или снизить стоимость парковки в стране в связи с эпидемией коронавируса. Об этом 20 марта сообщает «РИА Новости».

Продолжение следует: в Москве расширят зону платных парковок
Каких районов коснутся нововведения и как поменяются тарифы

«В пользу данного предложения, которое можно рассматривать как временный вынужденный шаг, свидетельствует и международный опыт профилактических мер по локализации новой инфекции», — подчеркнул Ярослав Нилов.

Парламентарий считает, что новые меры позволят снизить нагрузку на общественный транспорт и уменьшить риск распространения вируса в стране.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.

13 марта сообщалось, что пользователи мобильного приложения «Помощник Москвы» с момента начала его работы зафиксировали более 2,2 млн нарушений правил парковки.

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