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Mercedes-Benz отзовет в России более 300 автомобилей

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Фото: Global Look Press/Uli Deck/dpa
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Немецкая компания Mercedes-Benz приняла решение отозвать с российского рынка 327 своих автомобилей. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает пресс-служба «Росстандарта».

Под сервисную акцию попали модели A-Class, В-Class, CLA, GLE и GLS, которые были проданы с 2019 года по настоящее время.

В сообщении отмечается, что на отзываемых автомобилях будет обновлено программное обеспечение коммуникационного модуля для системы экстренного вызова.

Дилеры Mercedes-Benz проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший сервисный центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

10 марта сообщалось, что BMW отзовет с российского рынка 35 автомобилей 6-й серии Gran Coupe (F06).

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