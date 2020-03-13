Москвичи пожаловались на нарушения правил парковки более 2 млн раз

Пользователи мобильного приложения «Помощник Москвы» с момента начала его работы зафиксировали более 2,2 млн нарушений правил парковки. Об этом говорится в официальном twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в пятницу, 13 марта.

На данный момент пользователями сервиса являются уже 500 тыс. жителей столицы. Программа «Помощники Москвы» работает в режиме автоматической фиксации. Она определяет местоположение пользователя, а после загрузки изображений транспортного средства под определенными углами фиксируется правонарушение. После этого фото попадает в систему центра автоматической фиксации правонарушений и пересылается владельцу авто.

В августе прошлого года столичные власти модифицировали приложение. В частности, переходы между этапами фиксаций управляются таймерами, и переход от распознавания номера автомобиля к фотографии, а затем к видеосъемке происходит теперь без прикосновения к экрану смартфона.

Также «Помощник Москвы» при помощи геолокации и размеченных зон на карте может определять, какие виды нарушений можно фиксировать в том или ином месте.

Кроме того, камера устройства может фиксировать нарушения только в том случае, если она находится в стационарном положении, а машина нарушителя расположена в поле ее обзора.

3 декабря стало известно, что Министерство внутренних дел России и Минкомсвязи планируют создать новое мобильное приложение для фиксации нарушений ПДД и отправки данных в МВД.