Прямой эфир

Москвичи пожаловались на нарушения правил парковки более 2 млн раз

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователи мобильного приложения «Помощник Москвы» с момента начала его работы зафиксировали более 2,2 млн нарушений правил парковки. Об этом говорится в официальном twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в пятницу, 13 марта.

Парковка в кармане: чем примечательно приложение для водителя
Мобильное приложение «Парковки Москвы» становится постоянным спутником водителя

На данный момент пользователями сервиса являются уже 500 тыс. жителей столицы. Программа «Помощники Москвы» работает в режиме автоматической фиксации. Она определяет местоположение пользователя, а после загрузки изображений транспортного средства под определенными углами фиксируется правонарушение. После этого фото попадает в систему центра автоматической фиксации правонарушений и пересылается владельцу авто.

В августе прошлого года столичные власти модифицировали приложение. В частности, переходы между этапами фиксаций управляются таймерами, и переход от распознавания номера автомобиля к фотографии, а затем к видеосъемке происходит теперь без прикосновения к экрану смартфона.

Также «Помощник Москвы» при помощи геолокации и размеченных зон на карте может определять, какие виды нарушений можно фиксировать в том или ином месте.

Кроме того, камера устройства может фиксировать нарушения только в том случае, если она находится в стационарном положении, а машина нарушителя расположена в поле ее обзора.

3 декабря стало известно, что Министерство внутренних дел России и Минкомсвязи планируют создать новое мобильное приложение для фиксации нарушений ПДД и отправки данных в МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Lamborghini приостановила выпуск автомобилей в Италии
Тюнеры сделали из внедорожника Land Rover трехдверное купе
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020