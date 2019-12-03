В России создадут новое приложение для фиксации нарушений ПДД

Министерство внутренних дел России и Минкомсвязи планируют создать мобильное приложение для фиксации нарушений ПДД и отправки данных в МВД. Об этом 3 декабря сообщает «РИА Новости».

Автором предложения стал депутат законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров, который 9 октября обратился к главе МВД с просьбой разработать систему вознаграждения водителей, сообщивших ГИБДД о нарушителях на дорогах.

«Инициатива создания на федеральном уровне сервиса, предоставляющего гражданам возможность самостоятельной видеофиксации замеченных ими нарушений правил дорожного движения поддерживается и прорабатывается», — говорится в ответе МВД на имя Владимира Петрова.

Отмечается, что реализовать инициативу можно будет после поправок к административному законодательству. Новые поправки позволят привлекать к ответственности водителей за нарушения ПДД, если они зафиксированы на фото или видео и переданы в МВД через портал госуслуг.

16 октября сообщалось, что более 450 тыс. человек зарегистрированы в приложении «Помощник Москвы», которое позволяет фиксировать нарушения ПДД при помощи мобильных телефонов. При этом более 5 тыс. человек применяют программу ежедневно.