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Jaguar выпустил обновленный F-Type

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Фото: Jaguar
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Британский автопроизводитель Jaguar представил обновленный спортивный автомобиль F-Type. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает Autonews.

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От предыдущей модели новинка отличается решеткой радиатора черного цвета, узкими светодиодными фарами в стиле седанов XE и XJ, иными бамперами, увеличенными воздухозаборниками и видоизмененным капотом. Кроме того, у автомобиля появились новые задние ходовые огни и выхлопная система.

В салоне на передней панели установлена 12,3-дюймовая цифровая приборная панель. Также водителю доступна информационно-развлекательная система Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Автомобиль оснащается двухлитровым бензиновым двигателем, мощность которого составляет 300 л.с. Кроме того, спорткар можно заказать с 450-сильным мотором объемом пять литров. Все моторы работают с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Производство обновленного Jaguar F-Type налажено на заводе в Касл-Бромвиче (Великобритания).

18 ноября сообщалось, что компания Jaguar объявила о начале продаж на российском рынке обновленного седана XE.

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