КамАЗ приступил к тестированию беспилотного грузовика «Одиссей»

Российский автомобильный завод «КамАЗ» начал тестировать беспилотный грузовик «Одиссей», который будет перевозить комплектующие для собираемых машин. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба предприятия.

«Беспилотный грузовик, который начал работать на площадке завода, отличается высокой точностью — погрешность навигации не превышает 3–5 см. Запуск проекта — значимое событие. Это может стать первым шагом к роботизации промышленной техники, в том числе работающей в экстремальных условиях — например, на шахтах, в карьерах и на Крайнем Севере», — заявил сказал генеральный директор госкорпорации «Ростех», председатель совета директоров ПАО «КамАЗ» Сергей Чемезов.

Беспилотный грузовик «Одиссей» оборудован радарами, видеокамерами, лидарами и сонарами. Автомобиль также оснащен несколькими системами связи: промышленным Wi-Fi, 4G и специальным УКВ-диапазоном.

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