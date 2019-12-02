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Родстер «Крым» испытали на российских дорогах

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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В России завершились дорожные тесты отечественного родстера «Крым». Об этом 2 декабря пишет Motor.

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Отмечается, что за весь пробег протяженностью 3 тыс. км произошла всего одна незначительная техническая поломка: у родстера от набегающих потоков воздуха оторвало часть правого подкрылка.

По итогам испытаний конструкторами автомобиля было принято решение улучшить шумоизоляцию машины, установить доработанную рулевую рейку, новые подкрылки и стеклоочиститель. В салоне между сидений появится подлокотник, а переднюю панель обтянут искусственной кожей.

Родстер «Крым» создан командой BRT (Bauman Racing Team) из студентов и аспирантов МГТУ им. Н.Э. Баумана и представлен в 2014 году, а в ноябре 2015-го на выставке «Мир автоспорта» изобретатели показали усовершенствованный вариант модели.

Длина автомобиля составляет 3905 мм, ширина — 1679 мм, а высота — 1217 мм. Колесная база достигает 2470 мм. В основе прототипа лежит пространственная рама из профиля прямоугольного сечения, кузовные панели выполнены из композитных материалов. Прототип оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и механической пятиступенчатой коробкой передач. Привод — задний. Подвеска всех колес независимая.

В случае начала серийного выпуска машины ее ориентировочная стоимость может составить 650–700 тыс. рублей.

29 ноября сообщалось, что специалисты немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline представили полицейскую версию универсала Audi RS4 Avant.

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