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В России появится новый китайский кроссовер Geely Coolray

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Фото: Geely
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В первом полугодии 2020 года российские дилеры компании Geely начнут продажи нового кроссовера Geely Coolray. Об этом в понедельник, 2 декабря, говорится в посте, размещенном на официальной странице бренда в социальной сети Facebook.

Автомобиль Geely Coolray построен на новой платформе BMA (B-Segment Modular Architecture), которая была спроектирована под гибридные модели. Длина машины составляет 4330 мм, а ширина 1800 мм. Размер колесной базы достигает 2600 мм.

Кроссовер оснастят светодиодными фарами, панорамной крышей и спойлером на задней двери. Остальную информацию о модели автопроизводитель обнародует ближе к началу продаж.

7 октября сообщалось, что компании Volvo Cars и Geely намереваются объединить свои усилия для создания нового предприятия по производству современных двигателей.

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