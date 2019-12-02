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«АвтоВАЗ» отзовет бракованные Lada Vesta

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» разослал в дилерские центры предписание, в котором говорится о необходимости провести замену буферов крышки багажника одной из партии автомобилей Lada Vesta в комплектации Exclusive. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает «Лада Онлайн».

По данным издания, речь идет о партии, состоящей из 178 автомобилей, которые были ранее отгружены дилерам.

Отмечается, что при замене буфера на сервисе отрегулируют зазор между крышкой багажника и бампером, который должен составлять 4,5 мм.

28 ноября сообщалось, что компания «АвтоВАЗ» начала серийный выпуск обновленной модели внедорожника Lada 4×4.

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