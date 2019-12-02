Названа доля корейских машин на российском рынке за январь-октябрь 2019-го

За первые 10 месяцев 2019 года в России было продано 314 378 автомобилей корейских марок. Их рыночная доля в этот период составила 25,02%. Об этом 2 декабря сообщает «Автостат Инфо».

На втором месте находятся автомобили российских брендов. За январь–октябрь 2019 года жители страны приобрели 287 985 таких машин (22,92%). На третьем месте находятся японские машины, объем продаж которых достиг отметки в 235 929 единиц (18,78%).

Далее следуют автомобили немецких (159 325 ед.), французских (114 558 ед.), чешских (62 980 ед.), американских (38 963 ед.), китайских (24 357 ед.), британских (10 706 ед.) и шведских (6707 ед.).

22 ноября сообщалось, что в России на 1 июля 2019 года насчитывалось 606 тыс. легковых автомобилей китайских марок, что составляет 1,4% всего автопарка страны.