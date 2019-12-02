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В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ГИБДД Олега Понарьина.

«Почему мы так поддерживаем идею пересадки водителей на общественный транспорт? Мы убираем с дороги рискованные элементы, освобождаем дороги, повышаем их пропускную способность. Опыт Москвы показал, что это совершенно правильное направление», — заявил он.

По словам Понарьина, на сегодняшний момент невозможно построить большое количество дорог, чтобы автомобилисты чувствовали себя комфортно и свободно. Поэтому необходимо использовать массовый, комфортный общественный транспорт.

8 августа сообщалось, что в России большая часть дорожно-транспортных происшествий (ДТП) со смертельным исходом ежегодно происходит на дорогах федерального значения.

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