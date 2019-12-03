В России увеличилось количество аварий с автомобилями такси

В России за десять месяцев 2019 года произошло 2,7 тыс. аварий с автомобилями такси, что на 60% больше, чем годом ранее. Об этом во вторник, 3 декабря, пишет «Коммерсант».

«Наибольший вклад дают нарушения, связанные с желанием быстро проехать и доставить клиента. Это несоблюдение очередности проезда перекрестка, неправильный выбор дистанции, нарушение правила проезда переходов, неправильные перестроения», — заявил изданию начальник организационно-аналитического управления ГИБДД РФ Сергей Рыжов.

При этом количество погибших и пострадавших в ДТП с участием такси по всей стране увеличилось на 41% (110 человек) и 63,9% (3,66 тыс.) соответственно.

Опрошенные изданием эксперты уверены, что основная причина роста аварийности заключается в том, что таксисты вынуждены работать по 12–14 часов из-за низких тарифов, которые устанавливают интернет-агрегаторы.

2 декабря сообщалось, что в Москве дорожно-транспортные происшествия (ДТП) с участием автомобилей такси чаще всего происходят по понедельникам, вторникам и воскресеньям.