В дептрансе назвали самые аварийные для московских таксистов дни

В Москве дорожно-транспортные происшествия (ДТП) с участием автомобилей такси чаще всего происходят по понедельникам, вторникам и воскресеньям. Об этом 2 декабря сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Большое количество аварий с такси приходится на вторник — 15,2%, понедельник — 14,8%, воскресенье — 14,5%. В основном ДТП случаются в период с 12:00 до 21:00 (42%) и с 0:00 до 7:00 (24%)», — заявили агентству в пресс-службе ведомства.

Самыми частыми нарушениями правил дорожного движения, которые приводят к ДТП, стали нарушение требований сигнала светофора, неправильный выбор дистанции, нарушение правил перестроения и несоблюдение очередности проезда.

21 ноября сообщалось, что сервис «Яндекс.Такси» внедрит систему контроля усталости водителей автобусов. Пилотные проекты в скором времени запустят в ряде регионов страны.