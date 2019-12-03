В ГИБДД заявили о росте числа ДТП с начинающими водителями

В этом году в России число дорожно-транспортных происшествий (ДТП), произошедших по вине начинающих водителей, увеличилось на несколько процентов. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД Николая Гилякова.

«По итогам 11 месяцев текущего года, тенденция к снижению аварийности, связанной с виной начинающих водителей, приостановилась. В настоящее время имеется даже небольшой рост, пускай в 1–2% по основным показателям», — заявил Николай Гиляков.

При этом за последние пять лет количество ДТП, произошедших по вине начинающих водителей, снизилось более чем в два раза.

19 сентября сообщалось, что в России за первые восемь месяцев 2019 года по вине начинающих водителей, стаж которых не превышает двух лет, произошло 5917 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых погибли 499 и получили ранения 8524 человека.