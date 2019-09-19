В ГИБДД назвали число погибших по вине молодых водителей

В России за первые восемь месяцев 2019 года по вине начинающих водителей, стаж которых не превышает двух лет, произошли 5917 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых погибли 499 и получили ранения 8524 человек. Об этом 19 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Госавтоинспекцию России.

В ведомстве считают, что главными причинами подобных происшествий является недостаток водительского опыта и отсутствие необходимых навыков.

В 2018 году на российских дорогах произошло 168 тыс. ДТП с пострадавшими, при этом темпы снижения аварийности замедлились до 0,8%. Для сравнения: в 2017 году эта цифра составляла 2,5%, в 2016-м — 5,6%.

18 марта сообщалось, что в 2018 году подразделения Госавтоинспекции выдали 6,8 млн водительских удостоверений. Это на 18% больше, чем в 2017 году. Тогда цифра равнялась 5,5 млн.