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Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась за 8 месяцев на 5,44%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Средняя цена полиса ОСАГО в России по итогам восьми месяцев 2019 года снизилась на 5,44% и составила 5394 рубля. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

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По данным ведомства, снижение средней стоимости полиса ОСАГО было отмечено в 79 российских регионах, в которых проживает 96,11% автовладельцев.

Сильнее всего подешевел полис «автогражданки» в Магаданской области — на 30% (или на 1060 рублей). Далее следует Еврейская автономная область, где стоимость полиса уменьшилась на 17,62% (525 рублей) и республика Коми, где ОСАГО подешевел на 11,76% (633 рубля).

По словам главы РСА Игоря Юргена, снижение стоимости страховых полисов наблюдается уже 8 месяцев подряд, начиная с 9 января этого года, когда Центральный банк начал реформу тарифов по ОСАГО. Ожидается, что этот тренд сохранится и в будущем.

13 сентября сообщалось, что стоимость полиса ОСАГО после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в несколько раз.

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