Эксперты назвали число иномарок в России

В России на 1 июля 2019 года насчитывалось чуть более 44,1 млн легковых автомобилей. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным экспертов, больше всего в стране иномарок. Их насчитывается 27,5 млн единиц, что составляет 62,4% от всего объема автопарка страны.

Отмечается, что более 22% от общего количества легковых машин занимают автомобили японских брендов (9,9 млн ед.). Доля корейских автомобилей составляет 11,4% (5 млн ед.). Каждый десятый автомобиль в российском парке принадлежит немецким брендам (4,5 млн ед.).

Кроме того, долю менее 10% занимают в российском автопарке американские (7,4%), французские (5,4%), чешские (1,9%) и китайские (1,4%) марки.

26 августа сообщалось, что самым популярным кроссовером в Москве по итогам января–июля 2019 года стала модель Hyundai Creta, которую выбрали 4565 жителей города.