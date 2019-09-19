Прямой эфир

Эксперты назвали число иномарок в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России на 1 июля 2019 года насчитывалось чуть более 44,1 млн легковых автомобилей. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным экспертов, больше всего в стране иномарок. Их насчитывается 27,5 млн единиц, что составляет 62,4% от всего объема автопарка страны.

Отмечается, что более 22% от общего количества легковых машин занимают автомобили японских брендов (9,9 млн ед.). Доля корейских автомобилей составляет 11,4% (5 млн ед.). Каждый десятый автомобиль в российском парке принадлежит немецким брендам (4,5 млн ед.).

Кроме того, долю менее 10% занимают в российском автопарке американские (7,4%), французские (5,4%), чешские (1,9%) и китайские (1,4%) марки.

26 августа сообщалось, что самым популярным кроссовером в Москве по итогам января–июля 2019 года стала модель Hyundai Creta, которую выбрали 4565 жителей города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россияне стали реже пользоваться автомобилем из-за дорогого бензина
«АвтоВАЗ» приостановил продажи партии Lada Largus

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019