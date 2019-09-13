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Стоимость ОСАГО для безаварийных водителей снизится в несколько раз

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Стоимость полиса ОСАГО после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в несколько раз. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Моисеева.

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«При правильном использовании новой тарификации цена полиса снизится в 3–4 раза. Конечно, не для всех, а для идеальных водителей. Условно говоря, для человека моложе 50 лет, который живет в Центральной России, имеет водительский стаж 30 лет и ни разу не попадал в ДТП при условии, что в автомобиле установлен тахограф, стоимость ОСАГО может составить 2,5 тыс. рублей», — заявил Алексей Моисеев.

Согласно расчетам Российского союза автостраховщиков, стоимость самого дорогого полиса ОСАГО составит 15–16 тыс. рублей.

В июле 2019 года правительство внесло в Госдуму законопроект о либерализации ОСАГО. В первом чтении его планируют рассмотреть до конца сентября.

Законопроект предлагает предоставить страховщикам право самостоятельно определять тариф в пределах коридора, установленного Центробанком. Компании смогут учитывать характеристики вождения и наличие у водителя нарушений ПДД. Кроме того, предполагается ввести учет истории вождения каждого автомобилиста.

В законопроекте прописана и отмена коэффициентов мощности и территории, а также увеличение размера компенсаций по страхованию в случае вреда жизни и здоровью в результате ДТП до 2 млн рублей с нынешних 500 тыс. рублей.

28 августа сообщалось, что система автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО полноценно заработает в Москве в 2020 году.

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