«Яндекс.Навигатор» станет предупреждать о новых типах дорожных камер

Приложение «Яндекс.Навигатор» начало предупреждать водителей о шести типах дорожных камер, которые устанавливают в Москве. Об этом 12 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Яндекс».

Отмечается, что раньше приложение сообщало о двух типах камер (другие иногда могли быть обозначены значком), которые фиксируют скорость и движение по полосе.

Теперь «Яндекс.Навигатор» сможет предупреждать автомобилистов о расположении мобильных дорожных камер, а также комплексов, контролирующих выезд на перекресток, соблюдение разметки и правил остановки.

На сегодняшний момент в Москве функционируют около 3 тыс. дорожных камер, а их общее количество в России — 30 тыс. Данные о камерах «Яндекс» получает на сайтах ЦОДД, ГИБДД, а также из других открытых источников.

31 июля сообщалось, что Государственная автоинспекция впервые опубликовала карту, на которой указаны все размещенные на дорогах камеры наблюдения.