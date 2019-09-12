Прямой эфир
Сюжет:

Производитель кальянов показал во Франкфурте внедорожник с гусеницой

0
Фото: motor.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская компания Ramsmobile, которая занимается производством кальянов, показала на автосалоне во Франкфурте (Германия) внедорожник Protos RM-X2. Об этом 12 сентября сообщает корреспондент «Известий».

Кузов новинки выполнен из углепластика, а детали подвески и рулевого управления — из высокопрочного титанового сплава. Опционально можно усилить конструкцию кузова карбоном или кевларом, а обычные стекла заменить на пуленепробиваемые. По заявлениям Ramsmobile, внедорожник Protos RM-X2 способен передвигаться по любой местности благодаря наличию гусеницы с гидравлическим приводом.

Автомобиль оснащается 6,2-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 1000 л.с. Также машина получила 6,6-литровый дизельный мотор.

В список оборудования Protos RM-X2 входит электронная раздаточная коробка, гидропневматическая подвеска, роботизированный привод дверей, система ночного видения и тепловизор. Опционально можно заказать лебедку и электронный кальян.

30 августа сообщалось, что российские дилеры Ульяновского автомобильного завода приступили к приему заказов на внедорожник «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач (АКПП).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В IBM рассказали о снижении влияния бренда при выборе автомобиля
Новый Mercedes-Benz S-класса получит автопилот

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019