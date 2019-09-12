Производитель кальянов показал во Франкфурте внедорожник с гусеницой

Американская компания Ramsmobile, которая занимается производством кальянов, показала на автосалоне во Франкфурте (Германия) внедорожник Protos RM-X2. Об этом 12 сентября сообщает корреспондент «Известий».

Кузов новинки выполнен из углепластика, а детали подвески и рулевого управления — из высокопрочного титанового сплава. Опционально можно усилить конструкцию кузова карбоном или кевларом, а обычные стекла заменить на пуленепробиваемые. По заявлениям Ramsmobile, внедорожник Protos RM-X2 способен передвигаться по любой местности благодаря наличию гусеницы с гидравлическим приводом.

Автомобиль оснащается 6,2-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 1000 л.с. Также машина получила 6,6-литровый дизельный мотор.

В список оборудования Protos RM-X2 входит электронная раздаточная коробка, гидропневматическая подвеска, роботизированный привод дверей, система ночного видения и тепловизор. Опционально можно заказать лебедку и электронный кальян.

30 августа сообщалось, что российские дилеры Ульяновского автомобильного завода приступили к приему заказов на внедорожник «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач (АКПП).