Внедорожник «УАЗ Патриот» с АКПП стал доступен для заказа

Российские дилеры Ульяновского автомобильного завода приступили к приему заказов на внедорожник «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач (АКПП). Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» в пятницу, 30 августа.

На внедорожник «УАЗ Патриот» устанавливается шестиступенчатая автоматическая трансмиссия Powerglide 6L50. Ресурс коробки передач составляет 200 тыс. км. Также модель получила модернизированный 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с.

При движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч «УАЗ Патриот» с АКПП потребляет на 2 л топлива меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач. Максимальная скорость машины составляет 150 км/час.

На российском рынке «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач будет предлагаться в четырех комплектациях. Версия «Оптимум» оснащается фарами головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями, 16-дюймовыми стальными колесными дисками, двумя подушками безопасности, антиблокировочной системой с электронной системой распределения тормозных усилий, кондиционером, дополнительным отопителем салона. Стоимость такой версии составляет 1 034 000 рублей.

В комплектацию «Премиум» уже включены легкосплавные диски, электронная система стабилизации, система помощи на подъеме, климат-контроль, круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо с подогревом, информационно-развлекательная система с семидюймовыми сенсорным дисплеем и навигацией. Цена автомобиля — 1 180 000 рублей.

В оснащение машины в комплектации «Статус» входит кожаная отделка сидений, камера заднего вида с динамической разметкой, система безопасной парковки с передними и задними датчиками и 18-дюймовые диски нового дизайна. Стоимость машины у дилеров — 1 268 000 рублей.

Топ-версия версия Edition I будет выпущена тиражом 300 экземпляров. Каждая из машин включает в себя передние кресла новой конструкции с выраженной боковой поддержкой, хромированную отличительную табличку с уникальным номером внедорожника, а также текстильные коврики с названием спецверсии. Такой автомобиль обойдется уже в 1 298 000 рублей.

15 августа стало известно, что УАЗ до конца 2019 года выпустит 3 тыс. внедорожников «Патриот» с автоматической коробкой передач (АКПП).