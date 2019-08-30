ЦОДД отменит несогласованное ограничение скорости на МКАД

Скоростной режим на 21-м км Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) восстановят до 100 км/ч, вместо установленного ранее предела в 80 км/ч. Об этом 30 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

Ранее в соцсетях были распространены видеоролики, на которых заметно, что знак 80 км/ч, появившийся на МКАД вблизи Каширского шоссе, действует на участке протяженностью в 80 м. В то же время постоянный скоростной режим на МКАД — 100 км/ ч. Исключения составляют лишь участки дороги, где проводятся ремонтные работы и существуют временные ограничения.

«В ближайшие два дня знаки «80» будут убраны, на данном участке будет возвращен скоростной режим в 100 км/ч. Шумовые полосы останутся так, как и были запланированы», — пояснили агентству в ЦОДД.

В пресс-службе организации также отметили, что камеры видеофиксации на данном участке МКАД не перенастраивались, и автомобилисты не могли получить штрафы за превышение скорости.

27 августа сообщалось, что на МКАД будут установлены новые электронные табло и управляемые дорожные знаки.