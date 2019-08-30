В Госдуме осенью обсудят возможность регулирования каршеринга

Осенью этого года депутаты Московской городской думы обсудят возможность правового регулирования сервиса каршеринга в столице. Об этом 30 августа сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

«Проблема использования каршеринга недобросовестными водителями, в том числе теми, кто «арендует» машину по поддельным аккаунтам, не имея прав или даже будучи их лишенными, становится всё более и более актуальной. Это особенно заметно в Москве, мегаполисе с высоким ежедневным потоком автотранспорта и хорошо развитой сетью каршеринга», — заявил Алексей Шапошников.

Отмечается, что к обсуждению правового регулирования будут приглашены эксперты транспортной сферы и представители московских компаний каршеринга.

За четыре года с начала запуска системы каршеринга москвичи и гости столицы совершили более 58 млн поездок на автомобилях для краткосрочной аренды.

27 марта сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин выступил с предложением оснастить машины каршеринга устройствами для распознавания человека, находящегося в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков.