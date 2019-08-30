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Доля корейских машин на российском рынке превысила 24%

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Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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За первые семь месяцев 2019 года в России было продано 208 482 автомобиля корейских марок. В объеме всех продаж за отчетные январь–июль эти машины заняли долю в 24,5%. Об этом 30 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат Инфо».

На втором месте находятся автомобили российских брендов. За семь месяцев 2019 года жители страны приобрели 200 647 таких машин. На третьем месте находятся японские машины, объем продаж которых достиг отметки в 159 734 единицы.

Далее следуют автомобили немецких (105 992 ед.), французских (77 142 ед.), американских (42 681 ед.), китайских (15 316 ед.), британских (7244 ед.), шведских (4255 ед.) и итальянских (351 ед.) марок.

29 августа сообщалось, что самым популярным седаном в столице стал Volkswagen Polo, который с января по июль разошелся тиражом в 7533 экземпляра.

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