Новый Mercedes-Benz S-класса получит автопилот

Новое поколение премиального седана Mercedes-Benz S-класса получит систему автономного вождения. Об этом 12 сентября пишет Motor1 со ссылкой на председателя совета директоров концерна Daimler Ола Каллениуса.

Топ-менеджер отметил, что будущая модель станет первым автомобилем бренда, которая будет оснащаться автопилотом третьего уровня.

Мировая премьера нового Mercedes-Benz S-класса состоится в 2020 году. Машина будет серьезно отличаться от выпускающейся сейчас модели. Автомобиль получит иную решетку радиатора, светодиодные матричные фары, выдвижные дверные ручки.

В салоне Mercedes-Benz S-класса появится цифровая приборная панель и большой прямоугольный дисплей на центральной консоли, как у моделей Tesla.

Ожидается, что в Европе автомобиль предложат как с традиционными двигателями внутреннего сгорания, так и с гибридными моторами.

11 сентября сообщалось, что компания Mercedes-Benz представила на автосалоне во Франкфурте (Германия) новую модель EQV, которую автопроизводитель называет первым полностью электрическим премиальным минивэном.