В России станут штрафовать владельцев машин с иностранными номерами

В России появится система, которая позволит штрафовать за нарушение Правил дорожного движения (ПДД) владельцев автомобилей с иностранными номерами. Об этом 12 сентября сообщает «Коммерсант».

Разработкой предложений займутся Минтранс, МВД, Минюст, ФСБ и Федеральная таможенная служба, правительство Москвы, Ространснадзор и Российский союз автостраховщиков.

По данным издания, за полтора года в столице было зафиксировано 1,86 млн нарушений ПДД машинами с иностранными номерами. При этом более чем в 98% случаев данных о собственниках автомобилей узнать не удалось, поэтому вынести постановления о привлечении владельцев к ответственности оказалось невозможно.

Больше всего нарушителей на машинах с Украины (24 тыс. машин), из Армении (1,75 тыс.) и Молдавии (1,47 тыс.).

17 августа стало известно, что россияне, владеющие мотоциклами и японскими автомобилями, смогут использовать компактные номерные знаки нового формата.

Средняя цена на такой номерной знак, по данным из открытых источников в Сети, составляет порядка 1,5–2 тыс. рублей.