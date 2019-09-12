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Эксперты посчитали количество автомобилей Lada в России

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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В России по состоянию на начало второго полугодия 2019 года насчитывалось 42,07 млн автомобилей. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает аналитическое агентство «Автостат Инфо».

Отмечается, что больше всего в стране машин марки Lada. Их насчитывается 13,5 млн единиц, что составляет 32% от всего объема автопарка страны.

Второй результат у марки Toyota. В российском автопарке числится 3,16 млн таких машин (доля — 7,5%). Третье место занимает Kia — 2,03 млн машин (4,8%).

Четвертое и пятое места у Nissan 1,9 млн ед. и Renault (1,85 млн ед.).

9 сентября сообщалось, что за семь месяцев 2019 года в Москве было продано 8,2 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «хетчбэк», что на 17% меньше, чем за тот же период прошлого года.

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