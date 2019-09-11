Во Франкфурте дебютировал Renault Captur нового поколения

Французская компания Renault представила на международном автосалоне во Франкфурте (Германия) компактный кроссовер Captur второго поколения. Об этом 11 сентября сообщает корреспондент «Известий».

Автомобиль построен на модульной платформе CMF-B. Длина машины составляет 4230 мм, а размер колесной базы — 2630 мм. В салоне модели установлены новые сиденья с более выраженной боковой поддержкой. Также кроссовер получил мультимедийную систему с 9,3-дюймовым вертикальным сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Безопасность автомобиля обеспечивают система экстренного торможения, функция контроля «мертвых зон», ассистент предупреждения о смене полосы движения, система кругового обзора, система помощи при выезде с парковки задним ходом.

На европейском рынке Renault Captur нового поколения будет предлагаться с литровым бензиновым двигателем мощностью 100 л.с. Кроме того, будут доступны модификации с 1,3-литровым силовым агрегатом, выдающим 130 или 155 л.с. Также автомобиль получит два дизельных мотора мощностью 95 и 115 л.с. Коробки передач предусмотрены две: шестиступенчатая механическая и семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

2 августа стало известно, что Renault оснастила европейскую версию кроссовера Duster новым мотором.