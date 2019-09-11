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Во Франкфурте дебютировал Renault Captur нового поколения

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Фото: Евгений Багдасаров
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Французская компания Renault представила на международном автосалоне во Франкфурте (Германия) компактный кроссовер Captur второго поколения. Об этом 11 сентября сообщает корреспондент «Известий».

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Автомобиль построен на модульной платформе CMF-B. Длина машины составляет 4230 мм, а размер колесной базы — 2630 мм. В салоне модели установлены новые сиденья с более выраженной боковой поддержкой. Также кроссовер получил мультимедийную систему с 9,3-дюймовым вертикальным сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Безопасность автомобиля обеспечивают система экстренного торможения, функция контроля «мертвых зон», ассистент предупреждения о смене полосы движения, система кругового обзора, система помощи при выезде с парковки задним ходом.

На европейском рынке Renault Captur нового поколения будет предлагаться с литровым бензиновым двигателем мощностью 100 л.с. Кроме того, будут доступны модификации с 1,3-литровым силовым агрегатом, выдающим 130 или 155 л.с. Также автомобиль получит два дизельных мотора мощностью 95 и 115 л.с. Коробки передач предусмотрены две: шестиступенчатая механическая и семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

2 августа стало известно, что Renault оснастила европейскую версию кроссовера Duster новым мотором.

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