В Китае выпустят автомобиль с самым большим цифровым дисплеем

Китайский автопроизводитель Byton показал на автосалоне во Франкфурте свою первую серийную модель, которая получила название M-Byte. Об этом 11 сентября сообщает корреспондент «Известий».

Автомобиль представляет собой электрический кроссовер, длина которого составляет 4875 мм. У машины узкие фары и задние фонари, выдвигающиеся дверные ручки, большие колеса с низкопрофильными шинами, а также широкий спойлер, установленный на крышке багажника.

Главная особенность салона автомобиля — большой 48-дюймовый сенсорный дисплей, установленный на всю ширину передней панели. На него выводятся данные о скорости, ускорении, потреблении электроэнергии, пройденном пути, а также карты навигации и аудиосистемы. На сегодняшний день это самый большой экран, устанавливаемый на серийный автомобиль.

Автомобиль может комплектоваться 270-сильным электромотором, установленным на задней оси, и блоком батарей емкостью 72 кВт/ч. Кроме того, будет доступна версия с батареей повышенной емкости. В первом случае кроссовер M-Byte способен проехать без подзарядки около 360 км, а при установке более мощных аккумуляторов — до 460 км. Разогнаться до 100 км/ч машина может за 7,5 с.

В Европе продажи модели начнутся в 2021 году. Цены на новинку будут начинаться от €45 тыс. (3,2 млн рублей).

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