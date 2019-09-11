Прямой эфир

В Китае выпустят автомобиль с самым большим цифровым дисплеем

0
Фото: Евгений Багдасаров
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайский автопроизводитель Byton показал на автосалоне во Франкфурте свою первую серийную модель, которая получила название M-Byte. Об этом 11 сентября сообщает корреспондент «Известий».

Автомобиль представляет собой электрический кроссовер, длина которого составляет 4875 мм. У машины узкие фары и задние фонари, выдвигающиеся дверные ручки, большие колеса с низкопрофильными шинами, а также широкий спойлер, установленный на крышке багажника.

Главная особенность салона автомобиля — большой 48-дюймовый сенсорный дисплей, установленный на всю ширину передней панели. На него выводятся данные о скорости, ускорении, потреблении электроэнергии, пройденном пути, а также карты навигации и аудиосистемы. На сегодняшний день это самый большой экран, устанавливаемый на серийный автомобиль.

Автомобиль может комплектоваться 270-сильным электромотором, установленным на задней оси, и блоком батарей емкостью 72 кВт/ч. Кроме того, будет доступна версия с батареей повышенной емкости. В первом случае кроссовер M-Byte способен проехать без подзарядки около 360 км, а при установке более мощных аккумуляторов — до 460 км. Разогнаться до 100 км/ч машина может за 7,5 с.

В Европе продажи модели начнутся в 2021 году. Цены на новинку будут начинаться от €45 тыс. (3,2 млн рублей).

27 августа сообщалось, что Chery представила обновленный кроссовер Tiggo 3.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Skoda официально представила хетчбэк Scala Monte Carlo
Китайцы показали во Франкфурте конкурента Bugatti Chiron

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019