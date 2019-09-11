Прямой эфир
Сюжет:

Китайцы показали во Франкфурте конкурента Bugatti Chiron

0
Фото: Евгений Багдасаров
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайская компания Hongqi, которая является дочерним предприятием концерна FAW, представила на автосалоне во Франкфурте (Германия) новый концептуальный гиперкар S9.

Как передает 11 сентября корреспондент «Известий», автомобиль представляет собой среднемоторное купе с кузовом из углепластика. Машина оснащается гибридной силовой установкой, состоящей из четырехцилиндрового бензинового двигателя и электромотора. Суммарная мощность агрегата составляет более 1400 л.с.

По данным производителя, от 0 до 100 км/час Hongqi S9 разменяет за 1,9 секунды, что на 0,6 с. быстрее, чем суперкар Bugatti Chiron. Максимальная скорость концепта составляет 400 км/час.

9 августа сообщалось, что Bugatti рассматривает возможность выпуска новой версии модели Chiron, которая сможет разгоняться до 500 км/час.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Cupra привезла во Франкфурт электромобиль с запасом хода 450 км
Hyundai представила новую версию хетчбэка i10

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019