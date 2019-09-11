Китайцы показали во Франкфурте конкурента Bugatti Chiron

Китайская компания Hongqi, которая является дочерним предприятием концерна FAW, представила на автосалоне во Франкфурте (Германия) новый концептуальный гиперкар S9.

Как передает 11 сентября корреспондент «Известий», автомобиль представляет собой среднемоторное купе с кузовом из углепластика. Машина оснащается гибридной силовой установкой, состоящей из четырехцилиндрового бензинового двигателя и электромотора. Суммарная мощность агрегата составляет более 1400 л.с.

По данным производителя, от 0 до 100 км/час Hongqi S9 разменяет за 1,9 секунды, что на 0,6 с. быстрее, чем суперкар Bugatti Chiron. Максимальная скорость концепта составляет 400 км/час.

9 августа сообщалось, что Bugatti рассматривает возможность выпуска новой версии модели Chiron, которая сможет разгоняться до 500 км/час.