Прямой эфир
Сюжет:

Hyundai представила новую версию хетчбэка i10

0
Фото: Евгений Багдасаров
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На автосалоне во Франкфурте компания Hyundai представила хетчбэк i10 в версии N Line. Об этом 10 сентября сообщает корреспондент «Известий».

Внешне от обычной версии i10 модификация N Line отличается иными бамперами, широкой радиаторной решеткой, светодиодными ходовыми огнями и оригинальными 16-дюймовыми колесными дисками.

Автомобиль также комплектуется спортивными сиденьями, рулем и ручкой коробки переключения передач с эмблемой N и накладками на педали. Кроме того, в салоне на передней панели установлена информационно-развлекательная система с восьмидюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

В Европе машина будет предлагаться с 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 л.с. и 99-сильным трехцилиндровым турбомотором объемом 1 л.

26 июля стало известно, что компании Hyundai и Kia планируют выпустить новые среднеразмерные пикапы на единой платформе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во Франкфурте дебютировал новый шоу-кар BMW Concept 4
На российском заводе Haval выпущен двухтысячный кроссовер F7

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019