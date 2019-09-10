Hyundai представила новую версию хетчбэка i10

На автосалоне во Франкфурте компания Hyundai представила хетчбэк i10 в версии N Line. Об этом 10 сентября сообщает корреспондент «Известий».

Внешне от обычной версии i10 модификация N Line отличается иными бамперами, широкой радиаторной решеткой, светодиодными ходовыми огнями и оригинальными 16-дюймовыми колесными дисками.

Автомобиль также комплектуется спортивными сиденьями, рулем и ручкой коробки переключения передач с эмблемой N и накладками на педали. Кроме того, в салоне на передней панели установлена информационно-развлекательная система с восьмидюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

В Европе машина будет предлагаться с 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 л.с. и 99-сильным трехцилиндровым турбомотором объемом 1 л.

26 июля стало известно, что компании Hyundai и Kia планируют выпустить новые среднеразмерные пикапы на единой платформе.