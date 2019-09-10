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Во Франкфурте дебютировал новый шоу-кар BMW Concept 4

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Фото: Евгений Багдасаров
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Немецкая автомобилестроительная компания BMW показала на автосалоне во Франкфурте (Германия) шоу-кар Concept 4, который станет прообразом нового поколения модели 4-Series. Об этом 10 сентября сообщает корреспондент «Известий».

Самый главный элемент дизайна концептуального автомобиля — большая решетка радиатора, вытянутая в высоту, как у исторических моделей BMW 328 и BMW 3.0 CSi. Также машина оснащена инновационными светодиодными фарами без рассеивателей, узкими боковыми зеркалами и 21-дюймовыми колесами.

Интерьер концепт-кара не показан. Технические характеристики модели также не названы.

27 августа стало известно, что BMW выпустил бронированную версию кроссовера X5 под названием Protection VR6.

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