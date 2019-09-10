Honda выпустила первый электромобиль в истории бренда

Японская автомобильная компания Honda представила на автосалоне во Франкфурте (Германия) первый в своей истории серийный электромобиль под названием Honda e. Об этом 10 сентября сообщает корреспондент «Известий».

Honda e построен на базе концепта Urban EV, который был показан в 2017 году. У серийной модели круглые светодиодные фары и фонари, зарядный порт в центре капота, камеры вместо зеркал заднего вида, а также выдвижные дверные ручки. В салоне установлена цифровая приборная панель. Водителю доступны система помощи при парковке и новая аудиосистема.

Автомобиль будет предлагаться с электромотором мощностью 136 л.с. Также клиенты смогут выбрать версию с 150-сильным двигателем. Разгон до 100 км/ч у обеих модификаций занимает примерно восемь секунд.

Литий-ионный аккумулятор на 35,5 кВт·ч с жидкостным охлаждением находится под полом в пределах колесной базы, что позволило добиться низкого центра тяжести и идеальной развесовки по осям. Заряда батареи хватит, чтобы проехать более 200 км, а система быстрой зарядки позволяет восполнить 80% энергии за 30 минут.

Европейские дилеры компании Honda уже начали прием заказов на электромобили Honda e. Первые покупатели получат свои машины в начале 2020 года.

15 февраля сообщалось, что Honda объявила о выходе на российский рынок обновленного кроссовера Pilot. Автомобиль поставляется в восьмиместном исполнении.