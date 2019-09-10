Audi показала внедорожник будущего

На Франкфуртском автосалоне Audi представила концепт AI:TRAIL quattro. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает корреспондент «Известий».

Audi AI:TRAIL quattro — это четвертый представитель серии концепт-каров, начало которой было положено моделью Audi Aicon, дебютировавшей в 2017 году. Общей чертой всех четырех концептуальных автомобилей Audi является однообъемная конструкция кузова. У AI:TRAIL четыре электродвигателя расположены у колес, а аккумуляторная батарея установлена в полу. Такая компоновка способствует маневренности на бездорожье.

Четырехместный электромобиль длиной 4150 мм предназначен для эксплуатации в зонах с неразвитой инфраструктурой. Благодаря мощной литий-ионной батарее и ограничению скорости до 130 км/ч, запас хода составляет 400–500 км на дорогах и в условиях легкого бездорожья. По серьезному бездорожью электромобиль может проехать 250 км.

Максимальная мощность четырех электромоторов составляет 435 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 1 000 ньютонметров. Благодаря дорожному просвету 34 см AI:TRAIL может преодолевать брод глубиной более полуметра.

Линия бокового остекления кузова опускается до нижней части автомобиля, открывая вид на дорогу даже между колесами. Остекление получила даже решетка радиатора традиционной для Audi формы, что позволяет наслаждаться окружающими видами.

В передней части расположены два сиденья, оснащенных четырехточечными ремнями безопасности. Два сиденья второго ряда имеют уникальную форму в виде гамака. Их также можно демонтировать и использовать в качестве переносных уличных кресел.

Вместо традиционных фар используются автономные источники света, установленные ниже передних стоек кузова и способные направлять свет как наружу, так и внутрь салона. Кроме того, Audi AI:TRAIL оснащен пятью безлопастными треугольными дронами — они могут лететь перед автомобилем, освещая дорогу.

Audi AI:TRAIL получил систему автопилотирования четвертого уровня для передвижения по дорогам общего пользования. На бездорожье водитель берет управление на себя, однако ему помогает целый электронный комплекс. Например, оптические датчики и электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) определяют состояние дорожного покрытия, на основании чего регулируется давление воздуха в шинах.

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