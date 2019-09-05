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В России предложили запретить блокираторы замков ремней безопасности

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести запрет на использование блокираторов замков ремней, которые «обманывают» систему безопасности авто и позволяют водителям не пристегиваться.

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Соответствующую инициативу депутат направил главе МВД Владимиру Колокольцеву.

«Некоторые автовладельцы «оборудуют» такими блокираторами не только водительские замки ремня безопасности, но даже пассажирские места. Не стоит говорить о том, что применение подобных блокираторов делает бессмысленным все пассивные системы безопасности в автомобилях», — цитирует обращение Петрова «РИА Новости».

В связи с вышеописанным политик попросил МВД рассмотреть вариант изменения ПДД и введения наказания для водителей вплоть до лишения прав. Кроме того, Петров призвал принять меры по запрету свободной продажи блокираторов в РФ.

В августе сообщалось, что дептранс Москвы доработал приложение для фиксации нарушений ПДД.

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