В России предложили запретить блокираторы замков ремней безопасности

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести запрет на использование блокираторов замков ремней, которые «обманывают» систему безопасности авто и позволяют водителям не пристегиваться.

Соответствующую инициативу депутат направил главе МВД Владимиру Колокольцеву.

«Некоторые автовладельцы «оборудуют» такими блокираторами не только водительские замки ремня безопасности, но даже пассажирские места. Не стоит говорить о том, что применение подобных блокираторов делает бессмысленным все пассивные системы безопасности в автомобилях», — цитирует обращение Петрова «РИА Новости».

В связи с вышеописанным политик попросил МВД рассмотреть вариант изменения ПДД и введения наказания для водителей вплоть до лишения прав. Кроме того, Петров призвал принять меры по запрету свободной продажи блокираторов в РФ.

В августе сообщалось, что дептранс Москвы доработал приложение для фиксации нарушений ПДД.