Штрафы за нарушения ПДД можно будет обжаловать онлайн

Россиянам разрешат обжаловать штрафы за нарушения ПДД онлайн. Новый сервис запустят в тестовом режиме на сайте госуслуг в следующем году. На портале водители смогут обратиться в ГИБДД и к операторам парковок. Вернуть деньги за ошибочный штраф можно будет дистанционно. Сейчас автовладелец должен лично прийти в ГИБДД и подать заявление или отправить его заказным письмом.