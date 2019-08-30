Взять за правило: что нужно знать российскому водителю за границей

Правила дорожного движения в России и Европе почти не различаются. Красный сигнал светофора — стой, зеленый — иди или езжай, пешехода нужно пропустить, а ремень безопасности — пристегнуть. В большинстве европейских стран знаки имеют привычный вид, на дорогах нанесена разметка, установлен скоростной режим, а за нарушения положен штраф. Существуют и различия. Многие понятны интуитивно, но есть и такие, на которые стоит обратить внимание.

Поворот не туда

Самое ощутимое отличие, с которым можно столкнуться, — левостороннее движение. Оно действует, к примеру, в Японии, Австралии, Индии и Таиланде. В Европе в основном ездят справа, по левой стороне принято передвигаться в Великобритании, Ирландии, на Мальте и Кипре.

Правило простое — держаться справа при правостороннем движении и слева — при левостороннем. Важно помнить об этом при поворотах, так как здесь водители ошибаются чаще всего.

Дорожные знаки в других странах похожи на российские, но могут использоваться другие цвета, шрифты и размеры. Например, предупреждения в Ирландии делают в форме ромба с желтым фоном вместо привычного треугольника с красной рамкой. Такие знаки распространены также в Северной и Южной Америке, Океании и некоторых азиатских странах. У знака «уступи дорогу» в Швеции, Сербии, Хорватии, Финляндии и Польше тоже желтый фон.

Различаться могут и разметки. Кроме формы и количества стрелок, а также штриховки, можно встретить непривычные россиянину цвета. В Германии, Австрии и Эстонии временная разметка бывает красной и желтой, а постоянная — белой, голубой и зеленой. В США желтыми и оранжевыми полосами принято разделять встречные потоки и обозначать опасные участки дороги.

Пиктограммы на знаках тоже могут различаться. Чаще всего это относится к изображениям пешеходов, туннелей и автомобилей. Они понятны и узнаваемы, но чтобы избежать заминок на дороге, лучше заранее с ними ознакомиться.

Наконец, существуют знаки, характерные для той или иной страны. Они нигде больше не встречаются. В Австралии предупреждают о кенгуру, в Индии — о сезонных разливах рек. Их легко разгадать по картинке, а вот точка в треугольнике, девочка с леденцом или загадочные «выпадки» пешеходов могут поставить в тупик.

Знак треугольник с черной точкой можно увидеть в Польше, Чехии и Словении. Он обозначает аварийно опасный участок дороги и примерно соответствует российскому «прочие опасности». Символ обычно сопровождается информационными табличками, но иногда встречается в одиночку.

Изображение девочки с леденцом (такой знак есть в Польше) устанавливается там, где дорогу часто переходят дети — возле школ, детских центров и парков. При этом символ «дети» у поляков тоже есть. Знаки могут использоваться как вместе, так и по отдельности. «Выпадки» призывают внимательнее относиться к пешеходам на обочине. Такие вещи лучше заранее посмотреть в справочнике или уточнить у местных жителей при аренде автомобиля. Это поможет избежать ненужных остановок и сэкономить на интернете.

Помедленнее, пожалуйста

Присматриваться к знакам в Европе удобнее, так как скорость в городах ограничена 50 километрами в час. В Албании еще ниже — 40. Штрафы могут назначить за превышение даже на один километр в час, они приходят мгновенно и могут пробить ощутимую дыру в курортном бюджете. В среднем превышение до 20 километров в час обойдется в 20-30 евро. 50 и более —уже несколько тысяч.

Самый лояльный режим — в странах СНГ, например, в Белоруссии, где нет знака «максимально разрешенная скорость», а скоростной режим, как и штрафы, соответствуют российским.

На большой скорости в европейских странах разрешено ездить только машинам со спецсигналами — пожарным, скорым и полиции. Их принято пропускать даже в пробках и заторах. Водители образуют коридор, прижимаясь к обочине. Пристраиваться позади считается дурным тоном.

Дорого и сердито

В Европе принято быть вежливым водителем. Быть невежливым как минимум дорого. В немецких ПДД, к примеру, прописано недопустимое поведение на дороге. Штрафы положены за демонстрацию среднего пальца, оскорбления и высунутый язык.

Минимальное наказание за несдержанность — 200 евро. За неприличные жесты штраф может возрасти до 3-4 тысяч. Особый интерес представляет немецкий «идиотен-тест». На него направляют водителей, нарушивших правила более двух раз. Автомобилисты боятся этого испытания, так как его почти невозможно пройти без подготовки. Нужно посетить около 40 занятий с психологом, который с немецкой дотошностью расскажет, как правильно водить автомобиль и вести себя за рулем. Один урок обойдется в 100 евро. Это помимо штрафа за нарушение.

Фото: Экспертный центр «Движение без опасности»

США в каждом штате могут быть свои правила дорожного движения, иногда довольно странные. В Неваде запрещено выезжать на скоростную автостраду на верблюде, за нарушение грозит тюрьма. В Пенсильвании у водителя обязательно должен быть чехол на автомобиль, чтобы при встрече с повозкой накрыть машину и не пугать лошадь. Также нельзя сигналить возле закусочных после девяти вечера. В Массачусетсе запрещено плевать из окна всем, кроме водителей грузовиков. В Калифорнии накажут за отдых на асфальте. Там же женщина не может сесть за руль в домашнем халате. В Айдахо людям старше 88 лет запрещено водить мотоцикл.

В Японии с особой осторожностью ездят после дождя. Обрызгал пешехода — получишь штраф примерно в 40 евро.

Особенности национальной парковки

Еще один важный момент, о котором надо позаботиться заранее — парковка, особенно в центре крупных европейских городов. Зачастую в исторической части нельзя не только парковаться, но и вообще ездить. Автоматические системы пропускают только машины местных жителей и такси. Парковка строго регламентирована и недешева. За неуплату можно получить еще больший штраф, а то и вовсе остаться без автомобиля. В Вене, Барселоне или Праге машину эвакуируют за считанные минуты. Найти бесплатную или недорогую парковку можно у крупных торговых центров, в районе портов или религиозных учреждений. Обычно их знают работники офисов или таксисты, так что стоит захватить с собой карту города.

Аварийная остановка тоже может обойтись в круглую сумму, если не включить аварийные огни и не выставить предупреждающий знак. Водитель и пассажиры при выходе из автомобиля должны надеть световозвращающие жилеты. Особенно строго за этим следят в Латвии, Литве и скандинавских странах.

В России

Иностранцу в России водить автомобиль довольно просто. Прокат и каршеринг позволяют легко арендовать машину на любой срок. Городской трафик в крупных городах соответствует европейскому, как и качество дорог.

Как отметил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич, с правилами дорожного движения и штрафами за их нарушение можно ознакомиться на официальном сайте Госавтоинспекции (гибдд.рф).

Ситуация с безопасностью на дорогах в России улучшается. Сейчас по этому показателю страна занимает 72 место из 175. Путешествовать по российским дорогам спокойнее, чем по китайским, таиландским или индийским.

По статистике аварийности, добавил Хранцкевич, в России за семь месяцев 2019 года произошло 85,2 тысячи ДТП, из которых более трех тысяч — с участием водителей-иностранцев.

Полковник подчеркнул, что в дни международных фестивалей и соревнований иностранным водителям стараются максимально помочь — выпускают памятки и плакаты в аэропортах и на вокзалах, буклеты и баннеры в туристических офисах и на интернет-порталах. Например, во время подготовки к чемпионату мира по футболу такую работу совместно с Госавтоинспекцией МВД России организовывал экспертный центр «Движение без опасности».

«Всем участникам дорожного движения следует соблюдать правила, которые должны быть доступны и понятны. Проводя исследования федеральных и международных масштабов и осознавая специфичность стандартов в области регулирования дорожного движения в разных странах, а также разницу в менталитете, который накладывает серьезный отпечаток на коммуникации между водителями, мы стараемся сегодня сделать все возможное, чтобы обеспечить иностранным водителям комфортное и правильное передвижение по российским дорогам», — отметила президент экспертного центра «Движение без опасности», член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре.

Перед путешествием на личном или арендованном автомобиле стоит не только запастись атласом и изучить особенности ПДД конкретной страны, но и проверить наличие в багажнике аптечки, огнетушителя, световозвращающих жилетов и знака аварийной остановки. Кроме того, необходимо уточнить, как оплачиваются парковки и можно ли использовать видеорегистратор. Все это поможет сохранить не только время и деньги, но и здоровье и жизнь.

Материал подготовлен в рамках Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».