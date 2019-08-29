Глава ГИБДД призвал ограничить скорость перевозки детей

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить перевозить детей на высокой скорости. Соответствующее заявление он сделал в среду, 28 августа, на заседании правительственной комиссии.

«Может быть, стоит понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей», — цитирует главу ГИБДД «Интерфакс».

Он уточнил, что большинство происшествий с участием несовершеннолетних происходит из-за нарушений водителями ПДД. Так, в текущем году правоохранители составили свыше 397,5 тыс. административных материалов о нарушении правил перевозки детей.

Черников также предложил проводить в школах занятия по основам автомобильного дела в рамках предмета «технология».

Начальник ГИБДД и ранее выступал с аналогичными заявлениями. В частности, 23 апреля он призвал снизить порог максимальной скорости на 20 км/ч для водителей, перевозящих детей в автомобилях.