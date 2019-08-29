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Доход владельцев частных камер «отвяжут» от размера штрафов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Доход владельцев частных камер видеофиксации нарушений ПДД «отвяжут» от количества и размеров выписанных штрафов. Такие рекомендации Минэк направил главам субъектов РФ, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

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По словам представителя Минэкономразвития, документы подготовлены с учетом решений, принятых на одном из последних заседаний проектного комитета нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

Так, в протоколе по итогам заседания комитета от 31 июля (копия документа есть у «Известий») говорится о «целесообразности заключения» таких концессионных соглашений по камерам, чтобы их условия не предполагали «взаимосвязь размера платы концедента с размером штрафов».

С идеей изменить принципы вознаграждения для частных инвесторов, приобретающих дорожные камеры, выступал ранее вице-премьер Максим Акимов.

Его представитель сказал «Известиям», что новая схема также будет закреплена в методических рекомендациях по определению мест размещения комплексов фотовидеофиксации, над которыми сейчас работает Минтранс.

В пресс-службе Минтранса сообщили «Известиям», что методика доработана с учетом решений, принятых на заседании проектного комитета, и предложений правительства Москвы. Она направлена на обеспечение безопасности движения, а не сбор денег, добавили в ведомстве.

Вместе с тем в министерстве подчеркнули, что особенности концессионных соглашений определены законодательством и не являются предметом разработанной методики.

Подробнее — в материале «Известий»:

Фикс прайс: доход владельцев частных камер «отвяжут» от собираемости штрафов

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