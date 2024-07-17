Трамп выступил против антироссийских санкций

Кандидат в президенты США Дональд Трамп 16 июля заявил, что не является сторонником санкций. Таким образом он прокомментировал нынешнюю политику Вашингтона в отношении России.

«Я не люблю санкции», — сказал он в интервью агентству Bloomberg.

При этом, как уточняет агентство, экс-президент дал понять, что в равной степени прохладно относится к идее защиты Тайваня от возможного вторжения материкового Китая и попыток «наказать» Россию за спецоперацию на Украине.

Ранее, 4 июля, политолог-американист Рафаэль Ордуханян допустил, что отношения России и США могут измениться, в случае если Дональд Трамп будет избран на пост президента страны.

29 июня Трамп заявил, что Россия, Китай и КНДР не будут врагами США при «разумном президенте».

Западные страны усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.