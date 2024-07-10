Чужого не надо: почему сократился импорт в Россию

ФТС отчиталась о росте сальдо внешней торговли с января по май 2024 года на 16,3% (до $64,3 млрд) при общем снижении показателей экспорта и импорта. Как это отразится на экономике, разбирались «Известия».

Только цифры

Экспорт товаров из РФ по итогам первых пяти месяцев 2024 года сохранился практически на прежнем уровне (минус 0,6%, до $172,1 млрд). Чего не скажешь об импорте, показатели которого снизились на 8,5% (до $107,8 млрд).

За год импорт из Европы в Россию снизился на 16,6% (и составил $28,5 млрд). По данным Евростата, объемы импорта товаров в РФ не превышают 1,4% в структуре внешней торговли стран ЕС. С 2022 года показатель снизился в два раза — с 3%. Для сравнения: экспорт упал значительно сильнее — с 9 до 1,6%.

Разворот российской торговли на Восток показывает себя. Но при росте экспорта на 10,1% (до $130,4 млрд) импорт упал на 4,1% ($71,8 млрд).

В Минэкономразвития на запрос «Известий» пояснили, что делать какие-либо выводы о сокращении импорта преждевременно, так как продолжается устойчивый тренд на развитие взаимодействия с дружественными странами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Текущая динамика по импорту обусловлена как продолжающей переориентацией на сотрудничество с дружественными странами, так и снижением объемов импорта из недружественных стран», — прокомментировали в пресс-службе министерства.

Представитель Минэка охарактеризовал снижение физических объемов импорта как незначительное. А в сравнении с показателями 2018–2019 гг. текущие объемы импорта выше.

В Минпромторге на вопросы о способах решения проблем с расчетами с китайской стороной и о наиболее значимых для российской экономики статьях импорта не ответили.

Страх и трепет

Сокращение импорта из дружественных стран Азии прежде всего объясняется действием 14-го пакета санкций в адрес иностранных компаний, которые сотрудничают с Россией, или опасением включения в санкционные списки в дальнейшем.

Декабрьский указ президента США упростил применение вторичных санкций по отношению к банкам третьих стран за участие в поставках в Россию санкционных товаров и товаров двойного назначения. Расширены ограничения поставок на чипы, произведенные в незападных странах, но с использованием американских технологий. Аналогичные меры для недопущения обхода санкций ввели страны ЕС.

Несмотря на сопротивление китайских властей, некоторые компании из КНР оказались под санкциями — наряду с фирмами из Турции, Казахстана и ОАЭ.

По этой причине Bank of China отказался работать с российскими подсанкционными структурами. В феврале 2024 года китайская Chouzhou Commercial (основной расчетный хаб на тот момент) в одностороннем порядке прекратила обслуживание российских организаций. Примеру последовали DBS Bank, Great Wall West China Bank, China Zheshang Bank.

Ограничения коснулись банков и опосредованно — в части использования российской платежной системы СПФС. К ней были подключены далеко не все китайские банки, но, не желая рисковать, пошли отказы от использования шлюза между СПФС и китайской CIPS. И это несмотря на отсутствие самой технической возможности уличить банк со стороны третьих стран.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Проведение расчетов с контрагентами значительно усложнилось, что признала и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, ситуация привела к росту издержек и удорожанию импортных товаров. А президент Ассоциации РОАД (Российские автомобильные дилеры) Алексей Подщеколдин даже заявил об угрозе остановки поставок в Россию автомобилей и комплектующих из Китая в связи с блокировками платежей.

Пять причин

Среди других оснований для снижения импорта, помимо очевидных трудностей с трансграничными переводами, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая обозначила и жесткую ДКП, направленную на замедление роста внутреннего спроса, в том числе и импорта, для того, чтобы сбалансировать рост спроса с возможностями увеличения предложения и снизить инфляцию.

Снижение импорта объясняют и естественным ходом вещей: изменилась структура поставщиков на национальном рынке в определенных сегментах. Импортерам становится сложнее выдерживать ценовую конкуренцию, считает руководитель Центра Россия-ОЭСР ИПЭИ Президентской академии Антонина Левашенко. «Например, данный фактор актуален для сегмента сельскохозяйственных товаров, где ФТС зафиксировала снижение импорта на 6,4%».

О факторе внутреннего производства заявили «Известиям» и в Минэке. «За январь–май 2024 года рост обрабатывающего сектора составил +8,8% в годовом выражении», — сообщили они.

Нельзя сбрасывать со счетов и фактор роста производства на заводах иностранных инвесторов на территории страны. «С 2022 года заметно увеличилось присутствие на российском рынке китайского автопрома — таких компаний как Great Wall Motor, Geely, Chery Automobile. Если раньше компоненты ввозились в порядке импорта для дальнейшей переработки (сборки) на российских заводах, то с налаживанием производства тех или иных компонентов на территории России их импорт естественно снижается», — рассказала Левашенко «Известиям».

Она обратила внимание и на так называемый страновый фактор. Так, Китай снизил экспорт продукции машиностроительной отрасли, что отразилось на импорте стран-покупателей. По итогам первого полугодия 2024 года снижение импорта оборудования и машин в России составило 4,9%.

Значимые статьи импорта

По опубликованным накануне данным ФТС за пять месяцев 2024 года, импорт за январь–май сократился на 8,5% г/г. В тройку крупнейших позиций российского импорта входят машины, оборудование, транспортные средства (здесь сокращение составило 4,9% г/г), продукция химической промышленности (-16,5% г/г), продовольственные товары и с/х сырье (-6,2% г/г).

Новые ограничения сдерживают китайский экспорт в части определенных артикулов.

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Так, в марте 2024 года Китай сократил прямые поставки электротехнического оборудования, машин и запасных частей к ним. «Американцы пригрозили вендорам санкциями за то, что это оборудование может быть использовано для нужд российского ОПК. И недостаток этих товаров может нанести удар по российским производствам», — объясняет ситуацию руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

В первом полугодии 2024 года снизился импорт продукции китайского автопрома. Впрочем, в этом можно винить не столько санкциями, сколько затоваривание складов китайскими авто в РФ, о котором заявляли автодилеры в конце 2023 года. В то же время ожидаемо увеличился импорт запасных частей для автомашин — для ремонта тех, что уже приобрели россияне.

Сократились поставки китайских тракторов, насосного оборудования и водонагревателей, тракторов, пневматических инструментов. «Тем не менее это можно считать позитивной тенденцией, — полагает Шнейдерман. — Эти виды оборудования в России начали успешно импортозамещать, и сама потребность в китайских аналогах снизилась».

А что потом

«Со временем бизнес найдет возможность адаптироваться и к этим изменениям, усложнив цепочки расчетов, используя новые способы платежей, в том числе и криптовалюту», — комментирует Ольга Беленькая.