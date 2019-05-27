Глаз Саурона: лишенных прав водителей будут выявлять при помощи камер

Межправительственная рабочая группа НТИ «Автонет» разрабатывает сервис поиска водителей, управляющих автомобилем после лишения водительского удостоверения. Искать «лишенцев» планируется с помощью камер видеофиксации нарушений ПДД, после эти данные передадут гаишникам для оперативного перехвата проштрафившегося гражданина . Такой сервис нарушит конституционные права граждан и мало поможет борьбе с нарушителями, убеждены эксперты. Насколько законны подобные действия, разбирались «Известия».

«Симка» настучит

Межправительственная рабочая группа НТИ «Автонет» (курируется НП «ГЛОНАСС» и Минпромторгом России) в рамках проекта «Автодата» (будет собирать данные о передвижении россиян на автомобилях) готовит сервис по выявлению автомобилей, владельцы которых лишены водительского удостоверения.

Технически всё будет решаться так: для начала наемные операторы «Автодаты» проанализируют базу ФИС ГИБДД по административным делам, чтобы найти регистрационные номера транспортных средств, у владельцев которых изъяты удостоверения. Поскольку проект «Автодата» опирается на телематику подключенных автомобилей (машины с SIM-картами, через которые передается и принимается информация), то точное позиционирование будет осуществляться после того, как интеллектуальные транспортные системы дороги и операторы телематических систем засекут автомобиль нарушителя.

без_прав Автомобиль с системой экстренного аварийного оповещения на базе ЭРА-ГЛОНАСС Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Правда, в «Автонете» отмечают, что сейчас инфраструктура российских дорог далека от желаемого инновационного развития, поэтому первоначально ставка будет всё же на камеры видеофиксации ГИБДД, ЦОДД и сторонних коммерческих организаций, которые региональные власти нанимают для видефотофиксации в рамках государственного частного партнерства. Минимальная задача — локализовать область постоянного перемещения нарушителя без прав. Потом эти данные передадут в ГИБДД, для перехвата правонарушителя отрядом ДПС.

Полосатых палок не хватает

В НТИ «Автонет» «Известиям» сообщили, что проблема поиска лишенных прав водителей сейчас весьма актуальна, поскольку у ГИБДД сейчас не получается выявлять всех подобных нарушителей.

— Человека лишили водительского удостоверения, но он все еще остается за рулем. Он понимает, что его, скорее всего, не смогут поймать, пока он двигается в трафике с другими водителями, не нарушая правила дорожного движения. Для поиска таких правонарушителей и нужен этот сервис, — сообщил «Известиям» руководитель пресс-службы НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев. — Доступ к камерам (ИТС ГИБДД, ЦОДД и прочим. — «Известия») видеофиксации будет законодательно закреплен в рамках нормативно-правовой поддержки «Автодаты».

без_прав Ситуационный центр ЦОДД Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Проект планируется реализовать в течение трех лет, как и в целом саму базу «Автодата». Сколько потребуется денег для разработки сервиса по выявлению лишенных прав водителей, в «Автонете» не уточнили. В общей сложности на платформу «Автодата» предполагается потратить из казны 3 млрд рублей. Ожидается, что проект будет реализован как государственно-частное партнерство.

В «Автонете» не пояснили, будут ли данные о передвижении в «водителей-лишенцев» предоставляться правоохранительными органам безвозмездно или за плату. Впрочем, в рабочей группе признают, что подобный сервис бессилен в отношении «водителей-лишенцев», пересевших за руль автомобилей, не оформленных на них в МРЭО ГИБДД.

Остановите Мару

Сейчас в России за езду без водительского удостоверения предусмотрены довольно серьезные наказания. Так, человека, никогда не имевшего удостоверения, ждет штраф в 5–15 тыс. рублей. Человека, лишенного водительского удостоверения по решению суда, ожидает штраф в 30 тыс. рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Если же человек сознательно или по незнанию доверит свою машину «лишенцу», то его также оштрафуют на 30 тыс. рублей.

Ранее правозащитники из общества «Коллективная защита» предложили увеличить этот штраф до 50 тыс. рублей, а также обязать ГИБДД конфисковывать автомобили у водителей «лишенцев». Собственно, эта инициатива появилась на волне скандальной погони отряда ДПС за Mercedes-Benz Gelandewagen сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова в мае 2016 года. Замешанная в этом инциденте жительница Москвы Мара Багдасарян неоднократно садилась за руль после изъятия у нее водительского удостоверения. Тогда решить проблему не могли ни правоохранители, ни назначаемые судом обязательные работы.

Впрочем, проект «Автонета» по слежению за частными автомобилями, пусть и с благой на первый взгляд целью, противоречит ряду нормативных документов, предостерегает вице-президент «Движения автомобилистов России» адвокат Леонид Ольшанский.

— Слежка за автомобилем гражданина — это в первую очередь нарушение федерального закона «О персональных данных». Более того, в том или ином виде получая эту информацию, «Автодата» подпадает под действие 137-й статьи Уголовного кодекса о «Нарушении неприкосновенности частной жизни» (предполагает различные штрафы и лишение свободы на срок до пяти лет. — «Известия»), — объясняет адвокат. — Такую информацию можно получать исключительно по запросу следователя в рамках возбужденного уголовного дела или по запросу суда .

Машина и данные о машине — важнейшие категории гражданского права, они относятся к частной собственности, а водитель и его действия — к категории административного права, и смешивать эти разные понятия нельзя, поскольку возникает противоречие с Конституцией России, напоминает Ольшанский.

— По мнению лучших юристов России, преподавателей ведущих вузов страны, у нас уже сейчас действуют неконституционные нормы, когда на основании камеры видеофотофиксации наказывается не водитель, а собственник машины , — заключил вице-президент «Движения автомобилистов России».

Общемировой тренд

Вопрос доступа государства к базам данных (сейчас находятся у автопроизводителей) подключенных автомобилей широко обсуждается в развитых государствах. В частности, в начале года этой теме была посвящена одна из дискуссий на заседании Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) по безопасности дорожного движения. Россию на этом мероприятии представлял замминистра Минпромторга Александр Морозов. По его словам, совместное использование этих данных, при условии нераскрытия частных деталей информации, позволило бы развивать экономику государств.

— Обезличенными данными подключенных автомобилей могли бы пользоваться все — маркетологи, специалисты по дорожному строительству и безопасности. Сегодня в мире фрагментированность этой информации — большая проблема, и у России есть уникальная возможность преодолеть эту разобщенность и попытаться впервые сделать единый объем обезличенной информации. Наши иностранные коллеги в этом вопросе, что называется, уперлись в стену и приплыли. Второй вопрос, который обсуждался, юристы не могут договориться, какая информация является частной. Мы должны будем в ближайшее время в рамках рабочей группы WP29 при ЕЭК ООН договориться и сформулировать, чтобы, скажем, BMW и «АвтоВАЗ» в каком-то году начали единым образом кодировать эту информацию и ей можно было обмениваться, — сообщил ранее на пресс-конференции, посвященной запуску проекта «Автодата», Морозов.