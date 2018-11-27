Камерный формат: правда о худших врагах автомобилистов

Получив очередное «письмо счастья», современный автовладелец всегда старается досконально изучить черно-белый снимок и в мельчайших подробностях запомнить столб, на который повесили очередную камеру. Однако избежать новых штрафов получается далеко не всегда. Так какие же силы и средства стоят на службе у «большого брата», как их вычислить и оперативно принять необходимые меры, чтобы не получить очередной штраф? «Известия» выяснили, как рождается постановление о правонарушении, какие существуют виды дорожных комплексов фотовидеофиксации, а также постарались разобраться, что делать, если штраф выписан ошибочно.

Имя им — легион

На сегодняшний день в Москве в общей сложности установлено порядка 167 тыс. камер, из которых за дорожной обстановкой следят почти 2 тыс. комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, и их число постоянно растет. На текущий момент штрафовать нарушителей помогают 1,5 тыс. стационарных, более 30 передвижных, почти 400 мобильных и еще 110 установленных на общественном наземном транспорте комплексов. Бесспорно, работа по улучшению ситуации с безопасностью на дорогах проводится масштабная: только в 2017 году при помощи средств фотовидеофиксации было выявлено более 83 млн правонарушений (годом ранее — чуть более 60 млн), однако нередко случается так, что автоматические системы дают сбой и страдают ни в чем не повинные автомобилисты.

Первые стационарные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД появились на вылетных магистралях столицы еще в 2006–2007 годах в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2010 годах». Поскольку ситуация на дорогах с тех пор заметно улучшилась, дорожные камеры будут ставить и дальше.

Современные комплексы умеют не только фиксировать превышение скорости, езду по обочине или выезд на полосы для общественного транспорта, но и вычислять нарушителей, которые передвигаются по городу без ОСАГО, останавливаются или паркуются в зонах, где и без их автомобиля проехать сложно, или на местах для инвалидов, пренебрегают требованиями дорожных знаков и разметки и т.д. Совсем недавно в столице появились дорожные камеры, контролирующие стоп-линию. А уже в 2019 году ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) установит 200 комплексов для контроля за безопасностью самых уязвимых участников движения на дорогах — камеры будут нацелены на водителей, которые не пропускают пешеходов на зебре. Напомним, штраф за подобное правонарушение согласно статье 12.18 КоАП составляет от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Не за горами появление и вовсе нового для автомобилистов штрафа — о нем 12 ноября рассказал глава ГИБДД Михаил Черников. Инспекция намерена ввести санкцию за опасное вождение. Контролировать лихие маневры и выносить постановления любителям игры «в шашечки», скорее всего, также поручат комплексам фотовидеофиксации.

Стреляют в спину

В рамках концепции превращения Москвы в «умный город» с 2011 года в столице активно внедряется интеллектуальная транспортная система (ИТС), собирающая и анализирующая информацию о загрузке и состоянии улично-дорожной сети. «Руками и глазами» ИТС являются дорожные камеры и прочие программно-технические средства, обеспечивающие сбор, обработку, хранение данных и их поддержание в актуальном состоянии.

В России используются три типа комплексов: радарные, лазерные и видеофиксации. Они могут быть как стационарными, так и мобильными. Радарные комплексы можно отличить по внешнему виду (у них по два «глазка» — для радарного датчика и для объектива камеры), а видеофиксации по установке несколько камер на штанге (по одной на каждую полосу).

камера_1 Электронное табло, передающее ситуацию на дорогах, в рамках программы организации интеллектуальной транспортной системы Фото: РИА Новости/Григорий Собченко

В среднем фокусное расстояние, на котором камера «ловит» нарушителя, составляет от 50 м до 500 м. А вот порог максимальной скорости, которая может быть зафиксирована устройством, был существенно увеличен: диапазон современных комплексов составляет 0–250 км/ч, а не 0–180 км/ч, как это было раньше.

Современные комплексы научились распознавать даже грязные или деформированные номера и стали реже ошибаться. Например, погрешность популярных в Москве комплексов «Автоураган» в зависимости от скорости транспортного средства составляет всего 1–2 км/ч, а различных модификаций комплекса «Стрелка» не превышает 2 км/ч. Последние, к слову, оснащены специальным «дворником» — устройством, которое сможет самостоятельно очистить глазок камеры, если на него попала грязь.

Кроме того, теперь устройство может не просто сфотографировать автомобиль анфас, но и засечь скорость, с которой объект удаляется от камеры, проследить за траекторией перемещения, измерить среднюю скорость транспортного средства на определенном участке или вовсе сработать по принципу «пит-стоп». В последнем случае данные нарушителя будут переданы ближайшему дежурному экипажу ДПС с требованием остановки.

С сентября 2018 года в Москве в тестовом режиме запущена нейросеть, которая сопряжена с базой данных МВД, хранящей информацию обо всех зарегистрированных автомобилях. Так называемая маска транспортного средства хранится в открытом доступе и содержит данные о марке и модели авто, цвете кузова, госномере.

По словам руководителя столичного департамента транспорта Максима Ликсутова, внедрение в городе нейронной сети позволит выявлять случаи мошенничества, то есть подмены регистрационных знаков, или кражу транспортного средства. Система способна в автоматическом режиме зафиксировать несоответствие машины и установленных на ней номеров и подать сигнал сотруднику полиции о том, что нужно проверить автомобиль.

Как не попасть под камеру?

В первую очередь, чтобы избежать получения штрафа, нужно, конечно же, не нарушать: придерживаться правил дорожного движения, соблюдать скоростной режим, следить за знаками и нанесенной на асфальт разметкой. Помимо этого, можно дополнительно обезопасить себя при помощи антирадара или видеорегистратора с антирадаром: эти устройства в режиме реального времени мониторят обстановку, получая сигналы с камер ГИБДД, и оповещают водителя подачей звукового сигнала.

В маркетах для устройств на базе Android или Apple существует огромное количество приложений с аналогичным функционалом. Цена на такие приложения, в зависимости от их возможностей и точности, колеблется от 100 до 1650 рублей. Или же можно воспользоваться бесплатным навигатором, предварительно активировав в настройках функцию звукового оповещения о камерах и прочих дорожных событиях. Правда, стоит учитывать, что данные, например, о новых камерах или мобильных постах ДПС туда заносят такие же пользователи, как и вы.

Как доказать свою правоту?

Оспаривать ошибочно выставленные штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные камерами, можно и нужно. Однако делать это следует лишь в том случае, если вы абсолютно точно уверены в том, что не нарушали, и можете подкрепить это весомыми доказательствами.

Механизм обжалования постановлений следующий:

— на подачу жалобы у вас есть 10 суток с момента получения штрафа (статья 30.3 КоАПа);

— жалоба может быть подана как лично (в сервисные центры «Московский транспорт» или приемную МАДИ), так и в электронном виде (через портал Автокод или электронную приемную правительства Москвы);

— комплект документов должен содержать как саму подписанную собственноручно жалобу, так и дополнительные материалы (фотографии, видеозаписи или иные документы), которые подтверждают информацию, изложенную в вашем обращении;

— в случае если к моменту подачи жалобы отведенные КоАПом 10 суток уже прошли, к пакету документов следует приложить ходатайство о восстановлении пропущенного срока обжалования постановления об административном правонарушении, которое необходимо также собственноручно подписать;

— в жалобе необходимо указать название органа, куда она подается, дату, номер постановления и аргументы, доказывающие незаконность обвинения. Более подробная инструкция с примерами текстов жалоб опубликована на официальном сайте мэра Москвы.

На рассмотрение жалобы отводится 10 дней, поэтому оплатить штраф, пусть и ошибочно выставленный, всё же нужно. Стоит также приготовиться к тому, что решение придется оспаривать в вышестоящих инстанциях — сначала в ГИБДД, а затем в суде. И возьмите за правило хранить записи с видеорегистратора после поездки хотя бы пару недель.