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Камерный формат: правда о худших врагах автомобилистов

Как работает система фотовидеофиксации на дорогах и можно ли ее обмануть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Камерный формат: правда о худших врагах автомобилистов
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2018-11-23 16:21:59
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Получив очередное «письмо счастья», современный автовладелец всегда старается досконально изучить черно-белый снимок и в мельчайших подробностях запомнить столб, на который повесили очередную камеру. Однако избежать новых штрафов получается далеко не всегда. Так какие же силы и средства стоят на службе у «большого брата», как их вычислить и оперативно принять необходимые меры, чтобы не получить очередной штраф? «Известия» выяснили, как рождается постановление о правонарушении, какие существуют виды дорожных комплексов фотовидеофиксации, а также постарались разобраться, что делать, если штраф выписан ошибочно.

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Имя им — легион

На сегодняшний день в Москве в общей сложности установлено порядка 167 тыс. камер, из которых за дорожной обстановкой следят почти 2 тыс. комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, и их число постоянно растет. На текущий момент штрафовать нарушителей помогают 1,5 тыс. стационарных, более 30 передвижных, почти 400 мобильных и еще 110 установленных на общественном наземном транспорте комплексов. Бесспорно, работа по улучшению ситуации с безопасностью на дорогах проводится масштабная: только в 2017 году при помощи средств фотовидеофиксации было выявлено более 83 млн правонарушений (годом ранее — чуть более 60 млн), однако нередко случается так, что автоматические системы дают сбой и страдают ни в чем не повинные автомобилисты.

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автомобильная пробка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Первые стационарные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД появились на вылетных магистралях столицы еще в 2006–2007 годах в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2010 годах». Поскольку ситуация на дорогах с тех пор заметно улучшилась, дорожные камеры будут ставить и дальше.

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Современные комплексы умеют не только фиксировать превышение скорости, езду по обочине или выезд на полосы для общественного транспорта, но и вычислять нарушителей, которые передвигаются по городу без ОСАГО, останавливаются или паркуются в зонах, где и без их автомобиля проехать сложно, или на местах для инвалидов, пренебрегают требованиями дорожных знаков и разметки и т.д. Совсем недавно в столице появились дорожные камеры, контролирующие стоп-линию. А уже в 2019 году ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) установит 200 комплексов для контроля за безопасностью самых уязвимых участников движения на дорогах — камеры будут нацелены на водителей, которые не пропускают пешеходов на зебре. Напомним, штраф за подобное правонарушение согласно статье 12.18 КоАП составляет от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

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автомобиль припаркованный на полосе общественного транспорта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Не за горами появление и вовсе нового для автомобилистов штрафа — о нем 12 ноября рассказал глава ГИБДД Михаил Черников. Инспекция намерена ввести санкцию за опасное вождение. Контролировать лихие маневры и выносить постановления любителям игры «в шашечки», скорее всего, также поручат комплексам фотовидеофиксации.

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Стреляют в спину

В рамках концепции превращения Москвы в «умный город» с 2011 года в столице активно внедряется интеллектуальная транспортная система (ИТС), собирающая и анализирующая информацию о загрузке и состоянии улично-дорожной сети. «Руками и глазами» ИТС являются дорожные камеры и прочие программно-технические средства, обеспечивающие сбор, обработку, хранение данных и их поддержание в актуальном состоянии.

В России используются три типа комплексов: радарные, лазерные и видеофиксации. Они могут быть как стационарными, так и мобильными. Радарные комплексы можно отличить по внешнему виду (у них по два «глазка» — для радарного датчика и для объектива камеры), а видеофиксации по установке несколько камер на штанге (по одной на каждую полосу).

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Электронное табло передающее ситуацию на дорогах

Электронное табло, передающее ситуацию на дорогах, в рамках программы организации интеллектуальной транспортной системы

Фото: РИА Новости/Григорий Собченко
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В среднем фокусное расстояние, на котором камера «ловит» нарушителя, составляет от 50 м до 500 м. А вот порог максимальной скорости, которая может быть зафиксирована устройством, был существенно увеличен: диапазон современных комплексов составляет 0–250 км/ч, а не 0–180 км/ч, как это было раньше.

Современные комплексы научились распознавать даже грязные или деформированные номера и стали реже ошибаться. Например, погрешность популярных в Москве комплексов «Автоураган» в зависимости от скорости транспортного средства составляет всего 1–2 км/ч, а различных модификаций комплекса «Стрелка» не превышает 2 км/ч. Последние, к слову, оснащены специальным «дворником» — устройством, которое сможет самостоятельно очистить глазок камеры, если на него попала грязь.

Кроме того, теперь устройство может не просто сфотографировать автомобиль анфас, но и засечь скорость, с которой объект удаляется от камеры, проследить за траекторией перемещения, измерить среднюю скорость транспортного средства на определенном участке или вовсе сработать по принципу «пит-стоп». В последнем случае данные нарушителя будут переданы ближайшему дежурному экипажу ДПС с требованием остановки.

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С сентября 2018 года в Москве в тестовом режиме запущена нейросеть, которая сопряжена с базой данных МВД, хранящей информацию обо всех зарегистрированных автомобилях. Так называемая маска транспортного средства хранится в открытом доступе и содержит данные о марке и модели авто, цвете кузова, госномере.

По словам руководителя столичного департамента транспорта Максима Ликсутова, внедрение в городе нейронной сети позволит выявлять случаи мошенничества, то есть подмены регистрационных знаков, или кражу транспортного средства. Система способна в автоматическом режиме зафиксировать несоответствие машины и установленных на ней номеров и подать сигнал сотруднику полиции о том, что нужно проверить автомобиль.

Как не попасть под камеру?

В первую очередь, чтобы избежать получения штрафа, нужно, конечно же, не нарушать: придерживаться правил дорожного движения, соблюдать скоростной режим, следить за знаками и нанесенной на асфальт разметкой. Помимо этого, можно дополнительно обезопасить себя при помощи антирадара или видеорегистратора с антирадаром: эти устройства в режиме реального времени мониторят обстановку, получая сигналы с камер ГИБДД, и оповещают водителя подачей звукового сигнала.

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дорожная камера
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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В маркетах для устройств на базе Android или Apple существует огромное количество приложений с аналогичным функционалом. Цена на такие приложения, в зависимости от их возможностей и точности, колеблется от 100 до 1650 рублей. Или же можно воспользоваться бесплатным навигатором, предварительно активировав в настройках функцию звукового оповещения о камерах и прочих дорожных событиях. Правда, стоит учитывать, что данные, например, о новых камерах или мобильных постах ДПС туда заносят такие же пользователи, как и вы.

Как доказать свою правоту?

Оспаривать ошибочно выставленные штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные камерами, можно и нужно. Однако делать это следует лишь в том случае, если вы абсолютно точно уверены в том, что не нарушали, и можете подкрепить это весомыми доказательствами.

Механизм обжалования постановлений следующий:

— на подачу жалобы у вас есть 10 суток с момента получения штрафа (статья 30.3 КоАПа);

— жалоба может быть подана как лично (в сервисные центры «Московский транспорт» или приемную МАДИ), так и в электронном виде (через портал Автокод или электронную приемную правительства Москвы);

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водительское удостоверение
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— комплект документов должен содержать как саму подписанную собственноручно жалобу, так и дополнительные материалы (фотографии, видеозаписи или иные документы), которые подтверждают информацию, изложенную в вашем обращении;

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— в случае если к моменту подачи жалобы отведенные КоАПом 10 суток уже прошли, к пакету документов следует приложить ходатайство о восстановлении пропущенного срока обжалования постановления об административном правонарушении, которое необходимо также собственноручно подписать;

— в жалобе необходимо указать название органа, куда она подается, дату, номер постановления и аргументы, доказывающие незаконность обвинения. Более подробная инструкция с примерами текстов жалоб опубликована на официальном сайте мэра Москвы.

На рассмотрение жалобы отводится 10 дней, поэтому оплатить штраф, пусть и ошибочно выставленный, всё же нужно. Стоит также приготовиться к тому, что решение придется оспаривать в вышестоящих инстанциях — сначала в ГИБДД, а затем в суде. И возьмите за правило хранить записи с видеорегистратора после поездки хотя бы пару недель.

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