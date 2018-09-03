Езда без «шипов» и 50 оттенков ОСАГО: чего ждать водителям в сентябре

Осень 2018 года сулит автолюбителям серию законодательных инициатив. Планируется сделать ОСАГО более дорогим, а за его отсутствие — автоматически штрафовать. Отменить знак «Шипы», быстрее чинить дороги и добавить в разметку цветов. С частью запланированных на сезон ГОСТов, нововведений и инноваций мы уже знакомы, но часть придется принять и выучить уже с 1 сентября. Что ждет водителей и пешеходов с наступлением осени — в материале портала iz.ru.

«Инвалид»: персональный знак

Минтруда и соцзащиты обещает вмешаться в процедуру получения опознавательного знака «Инвалид». Так, уже с 4 сентября знакомый желтый стикер будет заменен принципиально новым. Как будет выглядеть знак — пока неясно, но известно, что он станет персонифицированным и может быть использован на нескольких транспортных средствах, которыми управляет или на которых передвигается инвалид. Так, на лицевой и тыльной частях нового знака должна появиться информация о ФИО обладателя, документах, подтверждающих инвалидность, ее группу и срок, а также уникальный идентификационный реквизит.

осаго Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Получить новую табличку можно будет исключительно в центрах ФГУ медико-социальной экспертизы по месту жительства, (проживания или фактического пребывания) — там же, где инвалид (ребенок-инвалид) проходит переосвидетельствование. Оформление проходит в течение месяца после подачи заявления, получение самой таблички — в течение одного дня.

Предполагается, что нововведения улучшат ситуацию с парковками для инвалидов в городах и снизят число злоупотреблений. На настоящий момент классический желтый значок «Инвалид», дающий право бесплатной парковки, доступен в свободной продаже, а без ошибок определить легальность его установки на автомобиль проблематично.

ОСАГО: сложнее и дороже

Повышение стоимости ОСАГО и усложнение расчетов обсуждалось еще в начале года. И с осени нововведения вступают в силу. С одной стороны, для базовой ставки расширяется тарифный коридор: теперь ее максимальный порог может быть увеличен до 800 с лишним рублей (с 4118 до 4942 рублей), а минимальный снижен до 680 с небольшим (с 3432 до 2746 рублей). С другой — с учетом ряда факторов прогнозируется ощутимый рост стоимости полисов: с 5800 до 7 тыс. рублей в среднем. Этому «поможет» и более гибкая схема расчета коэффициентов, предполагающая оценку 50 параметров возраста/стажа водителей вместо нынешних пяти.

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Плюс в данном случае — возможность снижения цены полиса для водителей с хорошим стажем. Еще один плюс от изменений в автогражданке — сохранение истории водителя: присвоенный ему коэффициент не сгорит, даже если водитель год не оформлял полис

Камеры: новые штрафы

Вполне возможно, что с осени водителям могут начать приходить штрафы за просроченный или отсутствующий полис и ТО. Инициатива автоматической проверки готовилась к внедрению в столице уже с 1 сентября, но в силу ряда факторов была отложена на неопределенный срок. Тем не менее важно знать, что собирать нарушения возьмутся дорожные камеры фото- и видеофиксации, а идентификация будет проходить по номеру авто, после чего данные будут сверяться с базой АИС ОСАГО. При этом штраф (в 800 рублей) — вне зависимости от количества фиксаций — будет выписываться один раз в сутки.

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«Шипы»: теперь без штрафов

Ситуация вокруг стикера «Шипы» с осени, наоборот, должна улучшиться. Отныне штрафовать водителей за отсутствие (неверный размер или расположение) опознавательного стикера ГИБДД перестанет. Проходившая в 2017 году под лозунгом повышения безопасности инициатива — а вместе с ней и неожиданно частые и строгие проверки на дорогах — не принесла серьезных результатов, и с осени 500-рублевый штраф за отсутствие треугольного стикера «Ш» с подачи самой ГИБДД должен уйти в прошлое. Как в ряде случаев и сам стикер.

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Дороги: чинить и быстро!

С 1 сентября вступает в силу еще одно важное нововведение — ГОСТ, регулирующий эксплуатационное состояние дорог. Прежде всего документ, разработанный РосдорНИИ и сменяющий устаревший ГОСТ 25-летней давности, интересен своей конкретикой и, в частности, четко прописанными понятиями дорожных изъянов и сроками, которые отводятся на ремонт покрытия.

Так, помимо стандартизованных размеров дорожных ям/выбоин/просадок, подлежащих срочному ремонту, и сроков ремонта, новый ГОСТ регулирует работы над средствами организации движения: пешеходных переходов, светофоров, разметки и так далее. Например, на ремонт или замену знака приоритета отводятся сутки, на остальные указатели — до трех. Три дня максимум отводятся теперь на ремонт пешеходной зебры; на прочие виды разметки — месяц.

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Новый ГОСТ регулирует и уборку дорог. Так, дорожным службам приписывается следить за появлением на проезжей части, тротуарах и обочинах посторонних предметов и оперативно убирать их: не более чем за три часа — с проезжей части и за сутки — с обочин и тротуаров. Помимо этого, службы должны реагировать на такие вещи, как загрязненные грунтом участки дорог или следы масла, мазута или бензина.

Дополнительно новым ГОСТом прописан ряд зимних условий эксплуатации дорог: описаны виды снега и льда, указана минимальная толщина покрова на тротуарах, при котором дорожные службы должны начать уборку. Прописано понятие уплотненного снежного покрова (УСП) для регионов с суровым климатом. По словам РосдорНИИ, правила зимнего содержания дорог разрабатывались с оглядкой на европейский опыт: немецкий, австрийский, финский, а также на опыт Канады и США.

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Разметка: синими-желтыми-красными

Вступивший этим летом в силу ГОСТ, касающийся дорожной разметки, должен привести к появлению новых цветов. Так, в частности, синими должны стать линии границ полос в пределах перекрестков, а желтый цвет планируется использовать для сплошных и прерывистых линий. Контрастные цвета должны будут помочь водителям ориентироваться в зимний период. Что касается анонсированных ранее зеленого и красного цветов для разметки, то скорее всего, на дорожном полотне ими будут дублировать информацию дорожных знаков.