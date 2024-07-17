Ростовская АЭС вернула в работу отключенный из-за сбоя энергоблок № 1
Ростовская атомная электростанция (АЭС) 17 июля вернула в работу отключенный ранее из-за сбоя оборудования энергоблок № 1. Об этом сообщили в пресс-службе «Росэнергоатома».
«Ростовская АЭС в кратчайшие сроки включила энергоблок N1 в сеть. На 5:45 утра 17 июля блок несет полную нагрузку в 1000 мегаватт», — говорится в сообщении.
Накануне, 16 июля, сообщалось о временных графиках ограничения энергопотребления на юге РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. По данным пресс-службы станции, энергоблок №1 был отключен из-за срабатывания защиты генератора, остальные работают штатно.
Позднее в пресс-службе АЭС заявили, что безопасная эксплуатация Ростовской АЭС после отключения энергоблока № 1 не была нарушена.